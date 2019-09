von Karin Steinebrunner

Ein volles Programm bot der Freitag im Rahmen des Görwihler Kultursommers. Bereits am Vormittag hatte in Oberwihl eine von Rosemarie Jensen, Jonas Hoenig und Markus Lechner umrahmte Eucharistiefeier stattgefunden. Es folgten Anbetungszeiten in Hartschwand, Herrischried und Segeten sowie der gut frequentierte „Sing mit Herz-Evening“ von Rosemarie Jensen in der Görwihler Pfrrkirche.

Außerdem stellte um 17 Uhr Almuth Lohmann in Tiefenstein unter dem Titel „Vom Himmel hoch gefallen“ ihren Beitrag zum Kultursommer vor, begleitet von den Musikern Wolfgang Daiss und Jonas Hoenig. Und schließlich folgten viele Neugierige um 21 Uhr der Einladung in den Kirchenspeicher, wo Anna Kölle und das Ensemble Kerlox Dynamic 4et gastierten.

Tauben mit Menschenköpfen

Seit dem Studium, erzählte Almuth Lohmann, habe sie sich mit menschlichen Köpfen beschäftigt, entweder in Form von fiktiven Gesichtern oder der Umsetzung von Romanfiguren, deren Bilder beim Lesen vor ihrem inneren Auge entstanden waren. Auch sie sich einfach irgendwo hingesetzt und die Menschen beobachtet. Dabei seien ihr immer wieder Tauben begegnet. Zu diesen Vögeln, einerseits mit unglaublich vielen positiven Symbolen in Verbindung gebracht, hätten doch viele Menschen eine ganz ambivalente Beziehung. Diese große Spannweite habe sie versucht darzustellen, einmal in einem Teller, auf dem eine Friedenstaube ihre Flügel ausbreitet, dann mit einer Reihe von Zeichnungen, die Situationen zeigen, in die Tauben in der menschlichen Umgebung geraten.

Almuth Lohmann präsentierte unter anderem ihre Tauben mit Menschenköpfen. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Wolfgang Daiss und Jonas Hoenig, die sich am Dienstag kennen gelernt hatten, hatten beschlossen, nicht gemeinsame Repertoirestücke zu suchen, sondern sich in die Stücke des jeweils Anderen einzufühlen, was ihnen ausgezeichnet gelang. So erklang beispielsweise das älteste Stück von Wolfgang Daiss, ein schwungvoller Bossa Nova, von Daiss klangvoll interpretiert auf seiner 14-saitigen elektrischen Tap-Gitarre. Jonas Hoenig ergänzte als zusätzlicher Rhythmusgeber mit typischen Bassfloskeln. Andererseits interpretierten die Beiden auch ein ursprünglich als Anhängsel fungierendes Stück von Hoenig mit dem entsprechenden Titel „Coda“, bei dem Daiss eher die Grundierung übernahm, während Jonas Hoenig selbst die Melodie mit dem Bogen auf seinem Kontrabass spielte. Auch solistisch präsentierten sich die beiden.

Wolfgang Daiss und Jonas Hoenig umrahmten die Präsentation in Tiefenstein musikalisch. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Einen ganz besonderen Reiz übte die Einladung auf den Kirchenspeicher der Görwihler Pfarrkirche aus. Anna Kölle hatte mit tatkräftiger Hilfe von Christof Stoll die Präsentation ihres „Schattensatzes in 12 Takten und x Bildern – Tempo 60 opus 19“ dort aufgebaut. Ihr Werk besteht aus drei kreuzweise aufgehängten Scherenschnitten, die drei unterschiedliche Orte thematisieren, nämlich Berlin, das alte unterirdische Wassersystem des süditalienischen Örtchens Irsina sowie Wald, symbolisch für den Hotzenwald, wobei jeweils auch Persönliches eingeflossen ist.

Schärfe und Unschärfe verschwimmen

An verschiedenen Stellen aufgehängt und mit einem von Anna Kölle selbst gefertigten Motor versehen, bewegen sich diese Scherenschnitt-Kreuze bei wechselnder Beleuchtung in Zeitlupe um ihre eigene Achse, werden dabei angeleuchtet und werfen ihre Schattenbilder auf verschiedene Leinwände. Dadurch entsteht einerseits die Illusion von Räumlichkeit, andererseits changieren die Bilder zwischen Schärfe und Unschärfe, gleiten förmlich ineinander.

Dazu korrespondierend improvisierte das süditalienische Musikensemble Kerlox Dynamic 4et von Carlo Mascolo. Im vollkommen dunklen Kirchenspeicher entstand eine gespensterhafte, zunächst an nächtliche Tierlaute erinnernde Geräuschkulisse, verdichtete sich, löste sich wieder auf, gerade so wie die Bilder auf den Leinwänden. Es quietschte, blubberte, gurrte, flatterte, huschte, scharrte und tappte, wobei die vier Musiker durch beständige Standortwechsel ihr Publikum umkreisten.