von sk

In Wimbledon zeigten die Rasenkönige des Tennis-Sports jetzt wieder ihr Können, in Görwihl startet der Nachwuchs mit den ersten Schritten in ihre ganz persönliche Tennis-Karriere. Auf dem grauen und roten Sand der Anlage des TCH am Fuße der Hotzenwaldhalle gaben Aktive des Tennisclubs nun 44 Kindern der Klassen eins bis vier der Grundschule Strittmatt auf drei Plätzen Einblicke in die Grundlagen des Sports mit der gelben Filzkugel.

Zufrieden mit Aktion

Initiiert und durchgeführt wurde die Aktion von Jugendleiter Torben Soehnle, ebenfalls am Schläger als Trainer der Kinder waren der Vorsitzende Benny Oeschger und die Vereinsurgesteine Siggi Amann und Chang Jehle. „Die Kinder hatten einen riesigen Spaß auf dem Platz“, zeigt sich Jugendleiter Soehnle – selbst ein Strittmatter – sehr zufrieden mit der Resonanz des Nachwuchses. Auch auf Grund des großen Erfolgs der Aktion wird der Verein beim Jugendferienprogramm der Gemeinde Görwihl in der letzten Juliwoche von Montag bis Freitag „Tennis-intensiv“ für Kinder und Jugendliche (sieben bis 18 Jahre) anbieten. Wer Lust hat, kann sich gerne bei Torben Soehnle, per E-Mail ( torben.soehnle@t-online.de) melden. Die komplette Woche kostet 80 Euro.