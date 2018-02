Görwihl Susanne Köstlin (Grüne) als Gemeinderätin verpflichtet

Susanne Köstlin wurde in der Sitzung des Gemeinderates als neue Gemeinderäten verpflichtet. Sie rückt für den verstorbenen Johann Gerspacher nach. Bis zur Kommunalwahl unbesetzt bleibt der Posten des dritten Bürgermeisterstellvertreters.

Görwihl – Der Görwihler Gemeinderat hat wieder 14 Mitglieder und ist damit vollzählig. Susanne Köstlin (Grüne) rückte für den kürzlich verstorbenen Gemeinderat Johann Gerspacher in den Gemeinderat nach. Der Posten des dritten Bürgermeisterstellvertreters bleibt bis zur nächsten Kommunalwahl 2019 unbesetzt. Ausschüsse wurden neu besetzt.

Nach dem Tod von Gemeinderat Johann Gerspacher (Grüne) rückt Susanne Köstlin aus Engelschwand an seine Stelle. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde sie für ihr Amt von Bürgermeister Carsten Quednow verpflichtet. Mit Susanne Köstlin sind nun drei Frauen im Gremium vertreten.

Keine Besetzung bis zur Wahl

Der Gemeinderat hatte nach der letzten Gemeinderatswahl vor vier Jahren entsprechend der Hauptsatzung, die drei Bürgermeisterstellvertreter vorsieht, aus seiner Mitte drei Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt: Matthias Eschbach, Herbert Nägele und der mittlerweile verstorbene Gemeinderat Johann Gerspacher. „Aus dem Gemeinderat kam die Überlegung, die Stellvertreterstelle von Johann Gerspacher bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2019 nicht wieder zu besetzen“, berichtete Bürgermeister Quednow. Dieser Vorschlag wurde so beschlossen. Da die Hauptsatzung der Gemeinde einen dritten Bürgermeisterstellvertreter vorsieht, was eigentlich eine Neuwahl bedeuten würde, wird die Hauptsatzung demnächst angepasst, wie Carsten Quednow verlauten ließ. Somit bleibt der Posten des dritten Bürgermeisterstellvertreters für rund ein Jahr unbesetzt. Die Aufgaben könnten von den derzeitigen Amtsinhabern bewältigt werden, so Quednow.

Veränderungen in den Ausschüssen

Nach dem Nachrücken von Susanne Köstlin in den Gemeinderat mussten auch die Ausschüsse des Gemeinderats neu besetz werden.