Die katholische Landjugendbewegung (KLJB) Rüßwihl hat einen neuen Vorstand. An der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Gasthaus „Lamm“ wurde Steffen Mutter einstimmig zum Nachfolger von Lukas Dannenberger gewählt. Mutter war bisher stellvertretender Vorsitzender. Dieses vakant gewordene Amt übernahm, ebenfalls nach einstimmigem Votum, Philipp Engelsmann. Neuer Schriftführer ist Jonas Kaiser. Er wurde in Abwesenheit gewählt. Die bisherige Schriftführerin Sabrina Indlekofer übernahm die Kassenführung. Beisitzer bleiben Belinda Mutter und Fabian Dannenberger.

Wurstsalatfest und Spanferkelessen

Die KLJB Rüßwihl hat im vergangenen Jahr einige Veranstaltungen auf die Beine gestellt, unter anderem das Fasnachtsfeuer und ein Glühweinfest im Dezember. Besonders gut kam ein Grundtanzkurs im Görwihler Pfarrsaal an. Im neuen Jahr will sich die KLJB Rüßwihl am Herz-Jesu-Fest beteiligen, außerdem plant sie ein Wurstsalatfest. Hinzu kommt am 16. März das Fasnachtsfeuer sowie, zwischen Weihnachten und Neujahr, eine Wiederholung des Glühweinfests. Geplant ist überdies ein Spanferkelessen.

Pfarrer lobt Einsatz der Jugendlichen

„Es ist wichtig, dass ihr Aktionen, die zwar Arbeit machen, durchführt, weil sie den Zusammenhalt fördern“, erklärte Pfarrer Bernhard Stahlberger. Im Laufe der Versammlung wies er die Mitglieder der KLJB auf die Einhaltung des Datenschutzes hin. Ebenfalls wichtig: ein Führungszeugnis im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Konkret: Ehrenamtliche KLJB-Mitglieder im Alter von mindestens 16 Jahren, die in betreuender, beaufsichtigender oder erzieherischer Funktion in der Jugendverbandsarbeit aktiv, sollen im Sinne der Präventionsordnung ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis aufweisen. Das trifft zu bei regelmäßigen Treffen auf Kreis- oder Ortsebene, Veranstaltungen mit Übernachtungen oder Mitarbeit bei kurzzeitigen oder zeitlich befristeten Projekten und Veranstaltungen.

Teilnahme bei 72-Stunden-Aktion

Zu solchen gehört auch die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), zu deren Teilnahme Stahlberger die KLJB Rüßwihl aufgefordert hat. Möglich wäre, so Stahlberger, „eine Gemeinschaftsaktion mit den zwei anderen Landjugenden Niederwihl und Oberwihl“. Die Aktion dauert vom 23. bis 26. Mai. Laut BDKJ soll die Aktion den Fokus stärker auf soziale Projekte richten.