Görwihl "Spektakuläre Bilder sind garantiert": Tobias Palla über das neue Konzept beim Nachtumzug

Der 19. Nachtumzug diesen Samstag in Görwihl lockt mit einem neuen Konzept. Tobias Palla, Zunftmeister der Hotzenblitzzunft Görwihl, erklärt im Interview, was dahinter steckt.

Herr Palla, was hat es mit den Änderungen beim Nachtumzug auf sich?

Vor 19 Jahren waren wir mit einer der ersten, vielleicht sogar der erste Fasnachtsverein der Region, welcher einen Nachtumzug ausgerichtet hat. Wir haben auf die Wünsche und Vorschläge der Gäste und Teilnehmer gehört und vor zwei Jahren alles rund um den Nachtumzug nach draußen verlegt.

Wie war die Resonanz?

Überwiegend hervorragend. Unseren Gästen hat vor allem die Atmosphäre im Freien gut gefallen. Durch die beheizten Hütten und unser großes beheiztes Zelt in Verbindung mit der Außenbühne für die Guggenmusiken hatten wir eine tolle Stimmung. Gleichwohl gab es auch noch Raum für weitere Verbesserungen. Im Dorfkern stehen keine öffentlichen Toiletten zur Verfügung. Wir haben deshalb einen großen WC-Wagen gemietet, aber aufgrund der Witterung ist das Wasser eingefroren. Zudem musste die Kreisstraße während des Umzugs gesperrt werden. Dank der guten Unterstützung der Behörden und durch die Polizei und Feuerwehr war dies zwar kein Problem, das Unfallpotenzial – auch während der Veranstaltung – ist aber aufgrund der Kreisstraße höher als in der Nähe der Halle.

Was bedeutet dies für das neue Konzept?

Eine Halle hat verschiedene Vorteile und macht unabhängiger vom Wetter. Daher haben wir bei unserem 19. Nachtumzug ein völlig neues Konzept umgesetzt und kombinieren unsere Hotzenwaldhalle mit einem Narrendorf.

Feiern ist also draußen wie drinnen möglich?

Genau, bei uns ist beides möglich. Da wir auf Eintritt verzichten, ist ein nahtloser Wechsel zwischen drinnen und draußen möglich. Zudem haben wir die Umzugsstrecke angepasst. Das Zwischenstück mit wenigen Zuschauern entfällt und die Kreisstraße muss nicht mehr überquert werden. Dadurch wird die Sicherheit für Aktive und Zuschauer erhöht.

Was ist das Wichtigste in Kürze?

Umzug und Narrendorf sind rund um die Hotzenwaldhalle; neue Umzugsstrecke, Aufstellung zum Umzug in der Nähe des Narrendorfs. Neu ist das Narrendorf an der Halle. Der Clou: freier Eintritt in die Halle für alle Gäste. Bühnen gibt es im Außenbereich sowie in der Halle. Schließlich: Umfangsreiches Angebot an verschiedenen Speisen, Likör-Bar, beheiztes Partyzelt außen und heiße Party innen. Unser Narrendorf ist schon ab 18 Uhr geöffnet – falls man sich vor dem Umzug stärken will oder langsam in diese tolle Nacht reinfeiern möchte – wir freuen uns auf alle.

Wie viele Gruppen werden erwartet und was bedeutet das neue Konzept für die Zuschauer?

Wir erwarten mehr als 30 Gruppen, davon 6 Guggenmusiken. Natürlich wird der Umzug wieder von unserem Feuerspucker unterstützt, dadurch sind spektakuläre Bilder garantiert. Die Aufstellung ist im Kirchgrund, für die Zuschauer sind viele gute Plätze am Parkplatz unterhalb des Spielplatzes und des Hallenbads in der Nähe des Saderlachdenkmals vorhanden. Das Narrendorf befindet sich direkt an der Umzugsstrecke.

Zu Person und Umzug