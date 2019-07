von Karin Steinebrunner

Viele Veränderungen habe es in den vergangenen Jahren bei der Musikschule Görwihl gegeben, sagte die neue Querflötenlehrerin Maria Hartinger bei der Begrüßung der Gäste anlässlich des jährlichen Sommerfestes mit Vorspiel im Görwihler Pfarrsaal. Immer wieder jedoch seien engagierte Lehrer gefunden worden, die Musikschule habe ihre Erweiterungsversuche nie aufgegeben, ohne dabei indes anderen Anbietern Konkurrenz machen zu wollen. Die jeweils neuesten Entwicklungen könne man jederzeit auf der Homepage mitverfolgen.

Ein straffes Programm bot das Sommerfest der Musikschule Görwihl, französisches Straßenmusikflair verbreitete Akkordeonist Georg Meyer im Duett mit Lehrerin Anna Kisner. Bilder: Karin Steinebrunner | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Beim Vorspiel waren in diesem Jahr die Flötenkinder von Rosemarie Jensen ganz besonders aktiv. Daneben traten Akkordeon-, Keyboard- und Klavierschüler auf, und Klavierlehrerin Greta Knoll begleitete etliche Darbietungen auf ihrem Instrument. Solistisch wie auch in unterschiedlichen Ensemblezusammenstellungen waren Fabian und Jonathan Frommherz, Anna Zönnchen sowie Viola Mutter auf Instrumenten der Flötenfamilie zu hören.

Ein straffes Programm bot das Sommerfest der Musikschule Görwihl, Ha Nguyen präsentierte sich auf dem Akkordeon. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Auffallend war dabei die lockere, flotte, deutlich von der Musikalität der Akteure zeugende Spielweise. Rosemarie Jensen verstand es zudem, durch den Vortrag mit Klavierbegleitung sowie das Zusammenspiel in Gruppen nicht nur das Rhythmusgefühl, sondern auch den musikalischen Fluss zu fördern. In all ihren Programmpunkten erwiesen sich die jungen Künstler als souveräne Könner ihres Metiers. Und auch Neuling Johanna Bauch merkte man deutlich die Freude am Spiel an. Die kleine Flötistin hatte sich sogar spontan dazu entschlossen, statt des einen im Programm angekündigten Stücks zwei vorzutragen.

Ein straffes Programm bot das Sommerfest der Musikschule Görwihl, professionell agierten die Brüder Fabian und Jonathan Frommherz. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Auch die kleinen Pianisten Fey Plag und Christian Wagner machten ihre Sache gut, Pia Schneider und Hannah Hinger zeigten bereits fortgeschrittene pianistische Geläufigkeit, und Melanie Schneider spielte die professionelle Begleitung zu einer Darbietung von Anna Zönnchen auf der Altblockflöte. Hanna Hänsel hatte auf dem Keyboard ein eigenes Arrangement zu ihrem Stück mitgebracht, und neben ihr traten von Anna Kisner noch die Akkordeonschüler Ha Nguyen und Georg Meyer auf, letzterer schon ein langjähriger, versierter Instrumentalist, der im Duett mit seiner Lehrerin herrliche französische Straßenmusikatmosphäre in den Görwihler Pfarrsaal zauberte. Und dann gab es da noch als Ensembledarbietung mit Akkordeon, Keyboard und Percussionsinstrumenten den bekannten Pipi Langstrumpf-Titelsong mit Sängerin Sophia Läule als Pipi.

Ein straffes Programm bot das Sommerfest der Musikschule Görwihl, auch ein kleines Ensemble war zu hören – mit Sophia Läule alias Pipi Langstrumpf als Sängerin. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Außer diesem straffen Programm hatten die Organisatoren des Sommerfestes noch ein Pausenquiz aus der Welt der Musik vorbereitet, bei dem alle anwesenden Kinder mitmachen und auch die Erwachsenen zu Rate ziehen konnten. Die Lehrer allerdings durften zur Beantwortung der Fragen nicht eingespannt werden. Am Schluss gab es für alle 22 Teilnehmer Preise, die Besten durften ihre zuerst auswählen.