„Jetztischdrdeifllos“, dem Fastnachtsverein aus Süßen, sei Dank. „Wir haben euch von der Riviera schönes Wetter mitgebracht“, rief deren Sprecher ins Mikrofon von Hotzenblitz-Zunftmeister Tobias Palla während des Nachtumzugs am Samstag. Palla bedankte sich artig und stellte fest: „Stimmt, die letzten gefühlt 20 Jahre hatten wir Schwetter.“

"Jetztischdrdeifllos" hat schönes Wetter mitgebracht.

Stimmt, aber so schlimm wie letztes Jahr, als der Nachtumzug in sintflutartigem Regen unterzugehen drohte, war es nur etwa drei Mal davor, sonst hatte es entweder geschneit oder geregnet oder beides zusammen. Oder es war bitter kalt oder benebelt. Am Samstag aber gab es keinen Grund zum Meckern. Trocken war's, für Görwihler Verhältnisse mild, genau das richtige Wetter also für einen Umzug der Superlative mit 55 Gruppen.

Der Chef der Ranzepfiffer.

Zum ersten Mal in der fünften Jahreszeit war Görwihl fest in närrischer Hand. Guggenmusiken bliesen und trommelten ihre Freude in die Nacht hinaus, andere, wie die Schemelbisser aus Horben, machten einen auf dröhnende Alpenparty. Und erst die Zuschauer, von denen es so viele wie selten zuvor gab: Mit Hüten oder Hütchen bedeckt, ulkigen Kostümen und mindestens roten Nasen machten sie den Straßenrand am Marktplatz zu einem Hingucker.

Görwihl Der Görwihler Nachtumzug am Samstag in Bildern Das könnte Sie auch interessieren

Das wahre Spektakel war aber klar der von Feuerspucker Raimund Huber angeführte Umzug. Alles von Rang und Namen war dabei: unter anderem die Höllenknechte Hochsal, die Chrutschlämpe Zunft Rüßwihl, die Atzenbacher Teufel, die Klettgauer Kapellenberg Düfel, die Denzlinger Steinbruch-Hexe, die Hägelberger Düchelstumbe, die Ranzepfiffer und Dreisamtäler Nebelwölfe, die Hölle-Schmorer aus Maulburg, die Soormatt Häxe und die Höllewesen aus Ehrenkirchen.

Man versteht sich: Ein Görwihler Habasch im Rittergewand mit zwei Albbrucker Waldhexen.

Es war reichlich Guggensound im Äther und gab es viele spezielle Masken mit Häs zu sehen. Schaurig war es auch: Grässliche Wesen mit schlechten Zähnen hielten sich am liebsten bei den jungen Damen auf, während die zahlreichen Hexen ihre Besen schwangen.

Ein Haibraingeist aus Horben in ganzer Pracht.