29.12.2017 15:39 Schneeter Pütz Exklusiv Görwihl Silvester ohne Knallerei?

Was will man am letzten Tag des Jahres machen, wenn man kein Feuerwerk zünden will? Diese Frage stellt sich auch die Hotzenwald-Fraktion aus Schneemann, grünem und rotem Bierkasten, Blauer Tonne, Gelbem Sack und Mülleimer.