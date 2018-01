Görwihl Seniorenkreis Niederwihl blickt auf kommende Veranstaltungen

Der Seniorenkreis Niederwihl blickte beim Treffen im Pfarrsaal auf seine kommenden Aktivitäten in diesem Jahr. Der Höhepunkt wird der fünftägige Jahresausflug am 29. Juli sein, der in den Bayrischen Wald führt.

Mit einem unterhaltsamen und gleichsam informativen Nachmittag wartete der Seniorenkreis Niederwihl am Mittwochnachmittag im Niederwihler Pfarrsaal auf. Während sich der Birndorfer Toni Gerteis auf der Glasorgel in die Herzen der Betagten im gutbesetzten Saal spielte, warteten die Senioren, vom Kirchenchor Oberwihl bewirtet, mit Spannung darauf, bis Paul Eschbach das Jahresprogramm bekannt gab.

Bei den diesjährigen Aktivitäten des Seniorenkreises wird wiederum viel Abwechslung angeboten werden. Der Höhepunkt in der Veranstaltungsreihe wird sicherlich der fünftägige Jahresausflug sein, der in den Bayrischen Wald nach Hohenau führt, einem Ort zwischen den Städten Freyung und Grafenau, der unmittelbar am Bayrischen Nationalpark liegt. Die Reise startet am Sonntag 29. Juli durch das Allgäu über Obermenzing und Deggendorf. Am Montag wird der Stadt Passau ein Besuch abgestattet und ein Orgelkonzert im Dom besucht. Eine Schifffahrt rundet das Programm ab. Ein Ausflug nach Krummau wird am dritten Tag gemacht, ehe am Mittwoch, 1. August, eine Bayernwald-Rundfahrt auf dem Programm steht, wobei auch das Joschka Glasparadies besucht wird. Der Tag klingt mit einem Tanz- und Unterhaltungsabend aus, ehe am Donnerstag wieder die Hotzenwaldmetropole angesteuert wird.

Die diesjährige Veranstaltungsreihe beginnt am 21. Februar mit einem Referat von Paul Eisenbeis über den Hotzenwald. Am 25. März wird das „Bühnele“ in Lörrach angesteuert, wobei das Lustspiel „Der Diener zweier Herren“ aufgeführt wird. Am 6. Juni wird dem Kloster Beuron ein Besuch abgestattet, am 3. Oktober eine Wanderung am Klingnauer See unternommen und am 31. Oktober die Crysanthemenschau in Lahr besucht. Spielenachmittage im Feuerwehrhaus in Oberwihl, Kirschblütenwanderung, Spargelessen und Suserfahrt runden das Programm ab. Der Besuch von vielen örtlichen Festen gehört beim Seniorenkreis Niederwihl geradezu zu den Selbstverständlichkeiten, ehe am 17. Dezember wieder mit der traditionellen Weihnachtsfeier im Gasthaus „Lamm“ in Rüßwihl das Jahresprogramm abgeschlossen wird. Wie Paul Eschbach berichtete, lief es beim Seniorenkreis Niederwihl recht gut. Höhepunkt war der mehrtätige Ausflug nach Prag. Besonderen Dank sprach er dem Führungsteam für die gute Zusammenarbeit aus. Derzeit gehören 110 Bürger dem Seniorenkreis an, wobei allerdings der Altersdurchschnitt stetig steige. Für die Mitglieder gelte es, Nachbarn als Mitglied im Seniorenkreis anzusprechen.

Bürgermeister Carsten Quednow lobte den Seniorenkreis als eine funktionstüchtige Gemeinschaft. Wie er ausführte, gehöre nun der Pfarrsaal Niederwihl der Gemeinde Görwihl. Noch in diesem Jahr werde die Küche erneuert.

Die Stimmung an diesem Nachmittag war bestens. Größten Anteil daran hatte der Alleinunterhalter Toni Gerteis. Mit seinen Witzen brachte er die Gäste zum Lachen und mit seinen schnellen Fingern auf den Gläsern brachte er diese zum Klingen. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und brachten das Publikum immer wieder ins Staunen.

Seniorenkreis

Der Seniorenkreis Niederwihl hat derzeit 110 Mitglieder. Leiter ist Paul Eschbach, Telefon 07754/14 39, E-Mail: (eschbach.paul@web.de).