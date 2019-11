von Werner Probst

Festlich geschmückte Tische im Görwihler Pfarrsaal luden zum genüsslichen und gleichsam gemütlichen Verweilen ein, doch nur 22 Mitglieder des Seniorenkreises Hotzenwald waren der Einladung zur Hauptversammlung gefolgt, um die Bilanz dieses Jahres zu hören und die Vorstellung des Programms für das kommende Jahr anzuhören.

Kritik an Teilnehmerzahl

Vorsitzender Alfred R. Laffter resümierte das zu Ende gehende Jahr, das für ihn nicht zufriedenstellend war. Obwohl auch die Kirchengemeinden Rickenbach und Herrischried zum Verein gehören, reichte öfters die Teilnehmerzahl nur knapp aus, um überhaupt die geplanten Fahrten durchführen zu können. So nannte er beispielhaft die Wallfahrt nach Einsiedeln, wo früher drei Omnibusse fuhren und derzeit man froh sein müsse, wenn ein Bus starten könne.

Blick auf Veranstaltungskalender

Das Veranstaltungsprogramm im nächsten Jahr beginnt am 26. März mit einer Halbtagesfahrt nach Schramberg und Triberg mit einem Besuch des Auto- und Uhrenmuseums. Am 23. April geht es nach Trochtelfingen, wo eine Nudelfabrik und eine Straussenfarm besichtigt wird. Am 30. April wird in Zusammenarbeit mit dem Görwihler Schwarzwaldverein eine Wanderung in den Mai unternommen.

Vom Spargelessen bis zum Schauspiel

Am 14. Mai geht es zum Spargelessen nach Lottstetten, ehe am 27. Juni wieder eine Theaterfahrt nach Ötigheim stattfindet. Das Schauspiel von Friedrich Schiller „Wilhelm Tell“ wird dabei auf der Freilichtbühne zur Aufführung kommen. Am 23. Juli wird die Klosterkirche in Rheinau besucht erden und der Rheinfall besichtigt werden. An Maria Himmelfahrt wird in heimischen Gefilden ein Sommerfest veranstaltet werden, während am 5. September wieder die Wallfahrt nach Einsiedeln stattfinden wird. Vom 7. September bis zum 10. September wird eine Dreiländertour nach Aachen und Maastrich unternommen werden, ehe zum Schluss des Reiseprogramms am 22. Oktober wieder die beliebte Suserfahrt nach Heitersheim in die „Belchen Blick Strauße“ unternommen wird und am 17. Dezember der Weihnachtsmarkt in Stuttgart besucht wird.