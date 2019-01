Görwihl vor 1 Stunde

Segeten fünf Tage lang ohne Telefon: Fehler inzwischen behoben

Fünf Tage lang konnten einige Bürger in Segeten ihren Telefonanschluss nicht mehr nutzen. Die Telekom spricht von Wasser in einem Kabel in der Talstraße als Ursache. Der Fehler wurde inzwischen behoben, Kunden erhalten eine Gebührenerstattung für die fünf Tage ohne Netz.