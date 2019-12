Die Feuerwehrabteilung Oberwihl-Niederwihl hat einen neuen „alten“ Kommandanten: Sebastian Kaiser wurde in der Hauptversammlung am Freitag im Oberwihler Gerätehaus einstimmig zum Nachfolger von Stephan Grupe gewählt. Kaiser stand der Abteilung bereits von 2012 bis 2017 vor. Ende 2017 trat er aus beruflichen Gründen zurück, worauf Grupe das Kommando übernahm. Doch Grupe gab im September 2019 „überraschend für die Vorstandschaft“ (Kaiser) seinen Rücktritt bekannt und teilte überdies seinen Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Görwihl mit. „Schade“, konstatierte Schriftführer Roland Bauer am Freitag, „denn wir verlieren einen gut ausgebildeten Kameraden, der menschlich gut zu uns gepasst hat.“ Neuer stellvertretender Kommandant ist Ingo Mutter.

Die Abteilung Die Abteilung Oberwihl-Niederwihl hat 22 aktive Mitglieder. Neuzugang: Stefan Schäuble. Lehrgänge zum Truppmann: Jan Widmann, Justin Volkert, Björn Bordien. Neuer Kommandant ist Sebastian Kaiser, sein Stellvertreter ist Ingo Mutter, Kassierer Hubert Mahlke, Schriftführer Roland Bauer. Kontakt: Sebastian Kaiser, Telefon 0171/298 22 97.

Die Abteilung rückte 2019 zu acht Einsätzen aus, wovon zwei sich als Fehlalarm entpuppten. Im Juli hatte sie es mit einem Fahrzeugbrand zwischen Oberwihl und Rüßwihl zu tun, zwei Wochen später mit einem Waldarbeiterfeuer. Im August war sie mit acht Mann wegen einer „unklaren Rauchentwicklung“ in Niederwihl, kurz darauf nur wenige Häuser weiter wegen einer defekten Tiefkühltruhe im Einsatz. Durch das schnelle Eingreifen am frühen Morgen konnte eine Brandausbreitung im betroffenen Gebäude verhindert werden. Der dritte Einsatz im August wurde wegen eines scheinbaren Waldbrandes ausgelöst. Dieser stellte sich jedoch als unbewachtes Waldarbeiterfeuer in Hänner heraus. Im September rückte die Abteilung wegen Rauchentwicklung an einem Ofen in der Firma Freudenberg aus. Im November schließlich war sie zwei Mal in Niederwihl wegen eines Kaminbrandes sowie einer Türöffnung im Einsatz.

„Eine gute, schnelle Wehr mit Ortskenntnis wie die unsere ist extrem wichtig“, stellte Sebastian Kaiser mit Blick auf die Einsätze fest, „denn durch die Tagbereitschaft konnten wir manchen Einsatz relativ glimpflich abwickeln“. Die Kameraden des Ausrückebereichs Mitte (Görwihl, Rüßwihl, Segeten) seien zwar wichtig, „jedoch kann ein Brand oft in den ersten Minuten in die richtige Richtung gelenkt werden“, so Kaiser. Sein Appell: „Wir müssen in den Dörfern präsent sein und zeigen, dass die Feuerwehr lebt.“ Und: „Eine schlagkräftige Feuerwehr ist unerlässlich.“

Der Probenbesuch in 2019 erfuhr eine leichte Steigerung um 2 auf 66 Prozent. Sebastian Kaiser kam auf 100 Prozent, gefolgt von Florian Senn und Klaus Boenke mit je 95 Prozent. Zwei Kameraden wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Thomas Kohlbrenner ist seit 25 Jahren dabei, Florian Senn seit 20 Jahren. An der Versammlung nahmen Bürgermeister Carsten Quednow und Gesamtkommandant Thomas Mutter teil.