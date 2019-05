von ums

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei heute Vormittag um 9.34 Uhr auf der L 153 am Ortsende von Strittmatt. Ein in Richtung Görwihl talabwärts fahrender Autofahrer wurde laut Polizei von einem anderen Verkehrsteilnehmer am Ortsende von Strittmatt übersehen, als dieser gerade von rechts auf die Landstraße 153 einbiegen wollte. In der Folge kam zu einer starken Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der talwärts fahrende Lenker schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher und auch sein Mitfahrer wurden beide leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei und der Bergung der beiden Fahrzeuge wurde die L 153 zwischen Görwihl und Strittmatt voll gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.