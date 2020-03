Der Schwarzwaldverein Görwihl hat den neuen Wander- und Veranstaltungsplan 2020 vorgelegt. „Wir haben die passenden Angebote für alle, die endlich wieder raus in die Natur wollen“, bewirbt der Verein sein umfangreiches Jahresprogramm. Dieses soll im April mit der Wegeputzaktion und – instandsetzung sowie Nordic-Walking-Kursen beginnen. Zuvor hätte sich der Schwarzwaldverein nächste Woche zu seiner Mitgliederversammlung in Görwihl treffen wollen. Doch daraus wird nichts, wie Hans Mutschler, Fachwart für Öffentlichkeitsarbeit, gestern auf Anfrage dieser Zeitung berichtete. „Wir sagen die Versammlung ab“, sagte er. Die Wegeputzaktion hingegen könnte stattfinden, da sie im Freien und mit Abstand der beteiligten Personen durchgeführt wird, so Mutschler.

Görwihl Einkaufsservice in Corona-Zeiten bis vor die Haustür Das könnte Sie auch interessieren

An der Hauptversammlung wäre der Gesamtvorstand zur Wahl gestanden. Harald Scheuble, so viel ist trotz allem sicher, wird nach einem Vierteljahrhundert als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehen, der Verein muss einen Nachfolger für ihn finden, erklärte Hans Mutschler. „Harald Scheuble hat den Schwarzwaldverein in den 25 Jahren als Vorsitzender gut geführt“, so Mutschler. Scheubles Einstieg als Vorsitzender fand 1995 im Zug des Wiederaufbaus des Albsteges, an dem neben dem Schwarzwaldverein auch die Gemeinden Görwihl und Albbruck beteiligt waren, statt. Scheuble war zu dem Zeitpunkt noch Bürgermeister der Gemeinde Görwihl. In seine Amtszeit als Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Görwihl fielen weitere innovative Projekte wie 2000 die Wegeneubeschilderung. Dabei wurden auf Görwihler Gemarkung 72 Wegweiserpfosten an Wegverzweigungen einbetoniert und 236 Wegweisertafeln angebracht. Das Pilotprojekt überzeugte und wurde danach im ganzen Schwarzwald mit großem Arbeitsaufwand umgesetzt. Scheuble trieb ausserdem die Erfassung der Kleindenkmale in der Gemeinde Görwihl voran – die er später auch noch digitalisierte.

Görwihl Abgesagt: Kein Naturparkmarkt in Görwihl Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwarzwaldverein Görwihl hat zuletzt unter der Leitung von Hauptwegewartin Martina Lüber das Projekt „Neue Wege“ umgesetzt. Es besteht aus Wandervorschlägen rund um Görwihl, unter anderem aus der Görwihler Südtour oder dem Schildbachpfad. Die dazugehörenden Wegweiser hat der Görwihler Künstler Michael Rudigier entworfen.

Hirtensprung neu im Programm

Erstmals im Jahresprogramm taucht der Begriff „Hirtensprung“ am 27. und 29. Mai auf. Dabei soll nach dem Vorbild „Hirtensprung auf Teneriffa“ versucht werden, mit drei Meter langen Lanzen Bäche zu überqueren, an Böschungen hoch oder hinunter zu klettern sowie kleine Felsen zu überwinden. Die Idee stammt von Hans Mutschler und Martina Lüber. „Wir haben uns gefragt, warum laufen wir immer auf Wegen und nicht mal querfeldein?“, berichtet Mutschler, der den Hirtensprung schon selbst probiert hat. „Man kann mit den Stangen viel machen“, erklärt er, „es ist gar nicht so schwierig“. Der Schwarzwaldverein Görwihl verfügt derzeit über vier Stangen. Das bedeutet, dass sich mehrere Personen eine Stange teilen. „Macht garantiert Spaß und wird sicher lustig“, ist Hans Mutschler überzeugt.

Der Schwarzwaldverein: Die Gründung des Schwarzwaldvereins Görwihl erfolgte 1900 durch den damaligen Pfarrer Josef Döbele – also 36 Jahre nach der Gründung des Hauptvereins in Freiburg (1864). Der Schwarzwaldverein Görwihl hat 246 Mitgliedschaften. Das sind mit Familienangehörigen 466 Personen. Der Verein hat vier ausgebildete Wanderführer und drei Wegwarte. Diese betreuen ehrenamtlich rund 100 Kilometer Wander- und Spazierwege.