Görwihl Schwarzwaldverein Görwihl legt Jahresprogramm mit neuem Wind vor

Der Schwarzwaldverein Görwihl legt neuen Wander- und Veranstaltungsplan vor. Die Wanderungen versprechen viel Spannung.

Der Schwarzwaldverein Görwihl hat den neuen Wander- und Veranstaltungsplan für das laufende Jahr vorgelegt. Im März startet er mit einer Wegeputzete und Weginstandsetzung in die neue Saison, danach geht es am 30. April mit einer Wanderung in den Mai. Etwas ungewöhnlich ist der nächste Ausflug am 12. Mai: Er führt in den geologischen Untergrund von Laufenburg/Schweiz, die Führungsdauer beträgt etwa eineinhalb Stunden. Am 10. Juni steht eine Premiere an: eine Einführung in das Geo-Caching in Form von einer modernen Schatzsuche. Dahinter steckt Hans Mutschler, neuer Wanderführer des Schwarzwaldvereins Görwihl. Zwei Wochen später, am 24. Juni, gibt es den ersten Teil von „Ein Fall für den Detektiv und sein Team“. Die Teilnehmer begeben sich dabei vier mysteriösen Todesfällen auf die Spur. Die Wanderzeit beträgt etwa drei Stunden. Der zweite Teil „Stummer Zeuge“ folgt am 11. November.

„Das Programm haben wir in Vorstandssitzungen zusammengestellt“, berichtet Harald Scheuble, Vorsitzender des Görwihler Schwarzwaldvereins, „es ist neuer Wind drin“. Was er insbesondere auf Hans Mutschler zurückführt, der im Vorjahr die Ausbildung zum Wanderführer und kürzlich eine GPS-Ausbildung absolviert hat. Hans Mutschler ist der vierte aktive Wanderführer des Schwarzwaldvereins: Mit Sigrid Winker, Erika Fricker und Uwe Stiller bildet er quasi ein Quartett. Insgesamt habe der Schwarzwaldverein „ein ordentliches Programm zusammengestellt“, hält Scheuble fest. Einer Wanderung zum Waldfest der Ortsgruppe Bernau am 1. Juli folgt zwei Wochen später erneut eine Führung, diesmal in Tiengen. Eine weitere Woche später steht ein Besuch des Hohentwielfestes in Singen an. Und am letzten Juli-Wochenende geht es auf die Iburg. Diese Wanderung wird von Daniel und Uwe Stiller, Martina Lüber und Hans Mutschler organisiert. Nach einem Ausflug an den Bodensee mit Schifffahrt zur Insel Mainau anfangs August lädt Sigrid Winker zu einer Wanderung in der Region Zurzach ein, im September geht es auf einen Rundwanderung beim Dorf am Himmel in Höchenschwand und nach Dachsberg ans Horbacher Moor und zur Friedrich-August-Grube. Weitere Aktivitäten sind der Monatstreff der Wanderfreunde am Stammtisch in der Pfarrer-Döbele-Stube mit Kegelabend im Gasthaus „Zum Deutschen Hof“ in Görwihl.

Von April bis September findet jeden Dienstag Walking und Nordic-Walking mit Treffpunkt am Waldeingang im Günnetsmättle statt. Aqua-Jogging wird von Januar bis April und Oktober bis Dezember im Görwihler Hallenbad angeboten.