von Werner Probst

Rosina und Heinrich Stoll, das Wirtsehepaar des Gasthauses „Engel“ in Engelschwand wurden in der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Görwihl mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Seit 40 Jahren gehören sie dem Görwihler Schwarzwaldverein an, wie auch Inge Keck, die zudem auch noch die Kassengeschäfte führt.

In der Hauptversammlung im „Eichrüttehof“ in Hartschwand zog der Vorsitzende Harald Scheuble über ein arbeitsreiches Jahr Bilanz. Für die Wegewarte zog Daniel Stiller Bilanz. Rund 100 Kilometer Wanderwege mussten betreut werden, wofür 95 Arbeitsstunden aufgewendet wurden. Der Panoramaweg von Strittmatt nach Segeten bot die größte Herausforderung, um ihn eröffnen zu können.

674 Kilometer Nordic Walking

Wanderwartin Erika Fricker berichtete über 14 Wanderungen, vier Tages- und zehn Halbtagswanderungen, an denen 185 Wanderfreunde teilnahmen, die 140 Kilometer zurücklegten. Die beiden Nordic Walking-Gruppen kamen 59 Mal zusammen. Die teilnehmenden 271 Personen legten dabei 674 Kilometer zurück. Mangels Schnee mussten zwei geplante Scheeschuhwanderungen ausfallen.

Naturschutzwart Günther Frank berichtete über größere Arbeitseinsätze am Biotop in Oberwihl. Mehr als 60 Stunden war er mit seinen Helfern im Einsatz. Auch die Pflege der Grillhütte am Sägmoos wird vom Schwarzwaldverein übernommen. Hans Mutschler berichtete über die Teilnahme mit einem Verkaufsstand am Martinimarkt und über einen Kuchenverkauf beim Schulz-Markt. Für das Erstellen der Internetseite erntete er viel Lob vom Vorsitzenden Harald Scheuble. Zu den weiteren Aktivitäten des Vereins gehörten die Kegelabende, aber auch die Mitwirkung beim Jugendferienprogramm.

Neue Wege für Wanderverzeichnis

Gemeinderat Peter Keck lobte die tolle Arbeit des Vereins, die geradezu beeindruckend sei. Im Anschluss stellte der Vorsitzende Harald Scheuble den neuen Panoramaweg um Görwihl planerisch vor. Da der Hauptverein ein neues Wanderwegeverzeichnis geplant habe, sollen auch mehrere Wege, die bislang nicht verzeichnet waren, darin aufgenommen werden. Erneuert werden sollen die sechs Wandertafeln im Ort, die alle beschädigt seien. Am Samstag, 7. April, ab 9 Uhr soll in der Gesamtgemeinde Görwihl eine Wegputzaktion stattfinden.

Viele Wanderungen sind auch wieder im neuen Vereinsjahr geplant. Neben Wanderungen in heimatlichen Gefilden geht es aber auch an den Bodensee, zum Schluchsee und nach Menzenschwand.

Der Schwarzwaldverein Görwihl hat derzeit 458 Mitglieder. Vorsitzender ist Harald Scheuble, Fachwarte für Öffentlichkeitsarbeit sind Elfi und Hans Mutschler, Telefon 07754/810. Weitere Infos im Internet (www.hotzenpower.de/SWV).