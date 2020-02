Görwihl vor 2 Stunden

Schöne Aussichten eröffnen sich nach dem Sturm „Petra“ nun wieder von Görwihl aus

Die Wetterlage hat in den vergangenen Tagen für Überschwemmungen und umgestürzte Bäume gesorgt. Am Mittwoch hingegen wurden die Menschen am Hochrhein und im Hotzenwald mit Sonnenschein verwöhnt.