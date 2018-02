Görwihl Schaltkasten entfernt: Mehr als 100 Haushalte ohne Telefon und Internet

Die Polizei in Görwihl ermittelt gegen einen Mann, der im Verdacht steht, eine Störung von Telekommunikationsanlagen verursacht zu haben

Görwihl – Ein 36-jähriger Mann soll am vergangenen Mittwoch einen Subunternehmer beauftragt haben, einen Schaltkasten in Görwihl zu entfernen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, demontierten die Arbeiter in der Folge die Anlage und trennten die Kabelverbindungen. Über 100 Haushalte seien bis zur Reparatur des Schadens am Freitag ohne Telefon- und Internetanschluss gewesen. Der Schaden beträgt laut Polizei allein am Schaltkasten etwa 8000 Euro. Die Beamten haben Ermittlungen gegen den 36-Jährigen wegen Störung von Telekommunikationsanlagen eingeleitet.