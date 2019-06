Der Blumenstrauß, den Görwihls Bürgermeister zu seinem 20-jährigen Dienstjubiläum am Montag von Matthias Eschbach im Namen des Gemeinderates bekommen hat, war echt und echt schön. Nur war er, entgegen erster Vermutungen, nicht für den Bürgermeister gedacht, sondern für dessen Gattin. Was ja Sinn macht, denn wer 20 Jahre als Bürgermeister auf dem Buckel hat, wer außer Freunden und Gönnern auch Gegner und die Presse auf den Fersen hat, muss einen starken Rückhalt haben.

Aber was war mit dem Verpackungspapier, in das der Blumenstrauß eingewickelt war? Rot war es, rot wie die Liebe, aber dann stellte jemand überraschend den Zusammenhang zur SPD her, „obwohl diese untergegangen ist“. Soweit kommt‘s noch, dass Blumen und Papier für die Politik herhalten müssen.

Gut, der Blumenstrauß enthielt allerlei Grün, außerdem Gelb, Weiß, Pink, Rot und ein bisschen Blau, worauf sich jedoch keine Schlüsse auf die Zusammensetzung des Görwihler Gemeinderates ziehen lassen, denn dort fehlen AfD, FDP und SPD.

Wie auch immer: Als es darum ging, die Herren Eschbach und Quednow mit dem Blumenstrauß zu fotografieren, rauschte Neu-Gemeinderätin Ramona Eckert herbei und rief: „So geht das nicht.“ Verdutzte Blicke allenthalben, worauf Frau Eckert erklärte, dass das Papier zu entfernen sei, das habe auf dem Foto nichts verloren.

Damit den zeitungslesenden Floristinnen nicht die Haare zu Berge stehen, kam das Papier also weg. Es ging sozusagen unter, nur dass jetzt keiner wieder etwas von der SPD sagte, man will ja nicht übertreiben. Weil der Blumenstrauß aber tropfte, stopfte ihn der Bürgermeister kurzerhand in ein Glas mit dem Görwihler Wappen drauf, ein technisch nicht unbedingt einwandfreies, aber praktisches Vorgehen.

Die Stimmung war entsprechend locker, gar heiter, und endete mit einer halben Liebeserklärung Quednows an den Gemeinderat: „Dieses Gremium hat mir in den 20 Jahren am meisten Spaß gemacht.“ Das ist schön, zeigt es doch, dass der Spaßfaktor in der Kommunalpolitik entgegen der Meinung von Miesepetern eine Rolle spielt.

Andererseits lässt sich Quednows Aussage so verstehen, dass ihm die vorherigen Gremien, immerhin drei in 15 Jahren, weniger Spaß gemacht haben. Was unter Umständen auf Gegenseitigkeit beruhte. Jedenfalls hat ihm in der Zeit kein Gemeinderat einen Blumenstrauß überreicht. Dabei ist es ganz einfach: „Sag‘s mit Blumen“ kommt meistens gut an.

