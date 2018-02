Görwihl Sängerbund Frohsinn ist bereit fürs Jubiläumsjahr

Der Sängerbund Frohsinn Görwihl feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Viele Auftritte hat der Verein in Planung, unter anderem ein Festkonzert am 28. April in der Görwihler Pfarrkirche. Allerdings plagen den Verein Nachwuchsprobleme, die mit überarbeitetem Liedgut und Gastsängern gelöst werden sollen.

Ein wenig Wehmut schwang mit, als sich der Sängerbund Frohsinn Görwihl am Donnerstag zu seiner Hauptversammlung im Probenlokal der Hotzenwaldhalle Görwihl traf. Mit 175 Jahren ist er der älteste Gesangsverein im Chorverband Hochrhein. Diese 175 Jahre Gesangskultur lassen stolz auf Geleistetes zurückblicken. Allerdings stellt sich ganz akut die Nachwuchsfrage. Neben dem Jahresrückblick, der Finanzausstattung und den kommenden Veranstaltungen war daher ein Thema entscheidend: Wofür steht in der heutigen Kulturlandschaft ein Männergesangsverein und wie gelingt es, Menschen dafür zu begeistern?

Nicht nur der hohe Altersdurchschnitt der Sänger trägt dazu bei, dass klassische Auftritte und Gelegenheiten, die Sangeskunst zu pflegen, rarer werden. In selbstironischer Weise verglich Chorleiter Christoph Demandt den kleiner werdenden Sängerbund mit einer „aussterbenden Art“, die auch die zurückliegende Zusammenlegung der Männerchöre Rotzingen und Görwihl zum heutigen Sängerbund Frohsinn Görwihl bisher nicht retten konnte.

Zwei mögliche Maßnahmen gegen den Mitgliedermangel kursieren bereits. Zum einen gibt es neben der normalen Vereinsmitgliedschaft die Möglichkeit, als Gastsänger gezielt für einzelne Auftritte zu proben. Drei Sänger machen bereits von diesem Angebot Gebrauch, darunter der frühere Dirigent Wolfgang Lieske. Neu war der Vorschlag des rührigen Vorsitzenden Richard Baumgartner, sogenannte Projektsänger zu integrieren, die unverbindlich dazu stoßen. Dieser Vorschlag fand allgemein Zustimmung unter der Maßgabe, die erarbeitete Qualität nicht zu gefährden.

Ausdrücklich hob Christoph Demandt in seinem Jahresausblick den ideellen Charakter des Sängerbundes hervor, der Liedgut und Gesangskultur auch in schwierigen Zeiten pflegen wolle. Es gehe nicht darum, sich an professionellen und kommerziellen Chormodellen zu messen. Wichtig sei eine eiserne Probendisziplin. Ein weiterer Beitrag zur Erneuerung des Vereins ist die Überarbeitung des Liederschatzes, der sich stärker noch als bisher aus einem ansprechenden Mix moderner, klassischer, weltlicher und geistlicher Musik zusammensetzen müsse.

2018 wird der Sängerbund wieder sein Können bei der Gesangswanderung am 1. Mai, bei Jubilaren und Gottesdiensten unter Beweis stellen. Am 23. September organisiert der Chorverband Hochrhein in Zusammenarbeit mit dem Sängerbund und verschiedenen Chören der Region ein „Konzert in der Kirche“ in Görwihl. Das Jahreskonzert des Sängerbundes Görwihl findet am 20. Oktober statt.

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird ein Festkonzert am Samstag, den 28. April in der Görwihler Kirche mit anschließendem Festbankett im Pfarrsaal sein. Der Chor ist mit all diesen Veranstaltungen eine feste Größe in Görwihl und genießt seitens der Gemeinde große Unterstützung, wie Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach (CDU) in seinem Grußwort versicherte.

Sängerbund

Der Sängerbund Frohsinn Görwihl pflegt als Männerchor seit 1843 Liedgut und Sangeskultur. Derzeit sind 15 Sänger aktiv. Unter Leitung von Christoph Demandt probt der Chor mittwochs, 20 Uhr, im Probenlokal in der Hotzenwaldhalle Görwihl. Die nächste Probe findet ausnahmsweise am Donnerstag, 1. März, 20 Uhr statt. Neue Sänger sind stets willkommen.