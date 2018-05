Görwihl Sängerbund Frohsinn Görwihl feiert Jubiläum

Die Sänger des Sängerbundes Frohsinn Görwihl blicken auf 175 Jahre zurück. Auftakt der Feierlichkeiten ist am Samstag, 28. april, mit einem Festgottesdienst in der Görwihler Pfarrkirche und anschließendem Jubiläums-Bankett.

Der „Sängerbund Frohsinn Görwihl“ feiert dieses Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Auftakt ist am Samstag, 28. April, mit einem Festgottesdienst in der Görwihler Pfarrkirche und anschließendem Jubiläums-Bankett. „Als im Jahr 1843 einige Männer den Kirchenchor verließen und den Sängerbund Görwihl gründeten, geschah dies in einer Blütezeit des Chorgesangs“, blickte der langjährige Chorleiter Klaus Döbele in einer 1993 erschienen Festschrift zurück. Mittlerweile ist der Sängerbund Görwihl einer der nachweisbar ältesten Vereine des Hotzenwaldes. Der Idealismus dieser singenden Vereinigung bewirkte, dass durch Generationen hindurch wertvolles Kulturgut weitergetragen und erhalten wurde. Seit neun Jahren ist der Verein mit dem früheren „Frohsinn“ Rotzingen zusammen und nennt sich seither „Sängerbund Frohsinn Görwihl“.

Der im Januar 2009 erfolgte Zusammenschluss der beiden Vereine geschah aus der Notwendigkeit, trotz sinkender Mitgliederzahlen auch in Zukunft mit dem Chorgesang die Bevölkerung zu erfreuen. Heute gehören dem Sängerbund rund 20 Sänger unterschiedlichen Alters an. Der älteste Sänger ist 80 Jahre alt, während das jüngste Chormitglied knapp über 30 ist. Wolfgang Hieske war bis 2016 Dirigent, danach übernahm Christoph Demandt, der früher schon den Rotzinger Chor dirigiert hatte, den Taktstock. Aufzeichnungen aus der Gründerzeit fehlen zwar, weil sie in den 1930er-Jahren anlässlich einer Bestandsaufnahme abgegeben werden mussten und seither verschollen sind. Aber Albert Mutter aus Schachen, früherer Vorsitzender der „Sängervereinigung Hotzenwald“, bestätigte vor Jahren, dass nach einer statistischen Erhebung von 1934, die sich auch das alte Protokollbuch stützt, als Gründungsjahr des Sängerbundes Görwihl das Jahr 1843 gilt. Erhärtet wird diese Feststellung durch einen Vermerk in den Görwihler Kirchenakten aus dem Jahr 1843, wonach ein Teil des damals nur aus Männern bestehenden Kirchenchors aus diesem ausgetreten sind, um einen eigenen Gesangsverein zu gründen. Immerhin besteht folgende Passage aus der Satzung des Vereins von 1868: Zweck des Vereins sei „die allgemeine Erweckung der Liebe für den veredelten Gesang, Ausbildung der Gesangsfähigkeit und gesellige Unterhaltung“. Das Gründungsjahr des Männergesangvereins in Rotzingen war lange nicht bekannt. Erst um 1970 gelang es, im „Alb-Bote“ einen Zeitungsbericht von 1884 ausfindig zu machen, der eindeutig darauf hinweist, dass der Gesangverein 1883 gegründet wurde. Während des Ersten Weltkriegs ruhte die Gesangstätigkeit. Erst 1922 kam das Chorsingen wieder auf, mit 41 Sängern in Görwihl. Aber nicht lange, denn während des Zweiten Weltkrieges ruhten die Chöre erneut. Erst im Herbst 1948 wurde die Probentätigkeit mit 26 Sängern unter Dirigent Hans Gurdan wieder aufgenommen. 1958 erhielt der Verein die vom Bundespräsidenten gestiftete Zelter-Plakette. 1978 übernahm Klaus Döbele die Leitung des Görwihler Chores für 28 Jahre. Erst 2006 übergab er den Taktstock an Wolfgang Hieske. Döbele ist dem Verein bis heute treu.

Die Veranstaltungen