Herrischried Sägemeister Walter Stoll feiert seinen 80. Geburtstag

Walter Stoll aus Tiefenstein wird 80 Jahre alt. Beim Aufbau der Herrischrieder Skilifte legte er damals selbst Hand an – dank seiner Schwindelfreiheit.

Walter Stoll feiert am Dienstag, 6. Februar, seinen 80. Geburtstag in Giersbach. Vielen Hotzenwäldern ist der rüstige Sägemeister aus Tiefenstein bekannt. Er wuchs als ältester von acht Geschwistern am Schellenberg bei Großherrischwand auf, lebte und arbeitete später in Tiefenstein und Görwihl bei der Sägerei Ebner und war mehr als 40 Jahre aktives Mitglied im Sängerbund Görwihl. Seiner Schwindelfreiheit ist es zu verdanken, dass in Herrischried seit 1969 zwei Skilifte stehen, die Walter Stoll mit aufgebaut hat. Der leidenschaftliche Motorrad- und Autofahrer ist viel herumgekommen und kennt noch immer die meisten Gesichter uff’m Wald. Regelmäßig treffen sich die Geschwister und auch die Tochter mit den beiden Enkeln schaut regelmäßig vorbei. Ihren Glückwünschen schließen sich am Jubeltag sicher viele weitere aus Gemeinde-, Freundes- und Verwandtenkreis an.