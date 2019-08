von Hans-Jürgen Sackmann

Die traditionelle Wallfahrt zur Marienwallfahrtskirche nach Todtmoos der Kirchengemeinde St. Wendelin Görwihl findet stets am ersten Montag im August statt. Nach sechs Jahren fiel der Tag wieder auf die Weihe der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom (Mariä Schnee). Der Überlieferung nach ließ Papst Liberius sie auf dem Esquilin in Rom nach einem „Schneewunder“ (Hagelschlag) am Morgen des 5. August 358 erbauen.

Die Zeit wird knapp: Nach dem Vaterunser bei der dritten und letzten Station wünschte Pfarrer Bernhard Stahlberger der Kirchengemeinde noch genügend Zeit für einen leckeren Kaffee vor dem Gottesdienst. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Sternenförmig machten sich die Wallfahrer mehrheitlich aus der ehemaligen Kirchengemeinde St. Gregorius teilweise schon um 4.30 Uhr auf den Weg zur herrlichen Barockkirche Unserer Lieben Frau auf dem Schönbühl in Todtmoos. Nach dem Zusammenschluss der Fußwallfahrer mit den Ankömmlingen per Auto auf dem Wanderparkplatz bei Herrischried-Wehrhalden, dem Steinernen Kreuz, wurde erst einmal gerastet und ordentlich gefrühstückt. Nach einem gemeinsamen Gebet machte sich die auf mehr als 80 Wallfahrer angewachsene Pilgerschar auf den Weg nach Todtmoos.

Etwas müde am Ende der Eucharistiefeier: In der vollen Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau auf dem Schönbühl in Todtmoos feierte die Kirchengemeinde St. Wendelin Görwihl die heilige Messe zusammen mit dem Frauenchor aus Niederwihl. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Viele weitere Mitglieder der Kirchengemeinde St. Wendelin Görwihl stießen auch noch in Todtmoos zu den Wallfahrern hinzu. Zusammen mit Pfarrer Bruno Stahlberger wurde dann die heilige Messe in einem vollen Gotteshaus gefeiert. Der angereiste Frauenchor aus Niederwihl gestaltete den Gottesdienst mit und verwöhnte die Gläubigen mit seinem gesanglichen Können.