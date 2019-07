Rüßwihl (psc) Rüßwihl in der Gemeinde Görwihl im Hotzenwald freut sich auf das traditionelle Dorffest und hat sich dafür herausgeputzt: Am kommenden Wochenende, vom 12. bis 14. Juli, findet das traditionelle Dorffest auf dem Schulplatz statt. Wie immer erwartet die Gäste viele verschiedene Speisen und Getränke und ein unterhaltsames, interessantes Programm über die Festtage. Veranstalter sind die örtlichen Vereine. Sie bieten viel Neues, aber auch Altbewährtes an, so dass für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei ist. Drei Tage lang Unterhaltung für Jung und Alt: Das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Am Rüßwihler Dorffest heißt es in diesem Jahr: ZweitausendNEUnzehn bringt NEUerungen! Der Festbereich wurde umgestaltet, doch die Unterhaltung und vor allem die kulinarischen Genüsse bleiben den Festbesuchern natürlich erhalten. Am Freitag beginnt das Dorffest mit der Partynacht mit DJ Base-T im großen Festzelt ab 21 Uhr. Die Budenöffnung ist bereits um 19 Uhr, damit sich alle vorher ausreichend stärken können. DJ Base-T ist seit Jahren fester Bestandteil des Eröffnungsabends und weiß, wie eine richtige Party abgeht. Am Samstag steht das Festprogramm ab 14 Uhr im Zeichen der jungen Festbesucher. Beim Kinder-Songcontest „RSDS – Rüßwihl sucht den Superstar“ zeigen ab 14.30 Uhr die Stars von morgen ihr Können und es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Außerdem ist für Spiel und Spaß mit Karussell, Kinderschminken und viele tollen Spielen gesorgt. Am Abend sorgen ab 20 Uhr die 7Sins mit ihrem tanzbaren Sound in Sachen Rock, Pop und Soul für beste Fest- und Partystimmung im Festzelt. Die fünf Vollblutmusiker von 7Sins interpretieren Hits der 1970er und 1980er-Jahre sowie aktuelle Songs. Der Sonntag beginnt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr im Festzelt mit dem Frauenchor Niederwihl.

Gleich anschließend bietet die Trachtenkapelle Niederwihl beste musikalische Unterhaltung beim Frühschoppen, worauf die Musiker der Hotzenwald Bauernkappelle Görwihl folgen. Extra aus Wutöschingen reist die Gruppe SOUNDSTOFF an, welche im Anschluss mit ihrem Big Band und Happy Music Sound beste Stimmung im Festzelt aufkommen lässt. Die besondere Stärke der Rüßwihler Gastgeber liegt in der kulinarischen Vielfalt. Von Steaks, über Pizza bis hin zu neuen Schwarzwälder Spezialitäten findet hier jeder Besucher das Richtige für sich. Es wird alles angeboten, was das Herz (und der Magen) begehren.

Das vollständige Programm im Internet:

http://www.ruesswihl.de