„Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das Rathaus vorerst für den Publikumsverkehr geschlossen.“ So reagieren die Verwaltungen in den Rathäusern der Gemeinden Görwihl, Herrischried, Rickenbach und Todtmoos auf die Situation durch die Coronavirus-Pandemie. Wer Kontakt mit den Verwaltungen aufnehmen muss, kann dies nur noch telefonisch oder per E-Mail tun.

„Wir haben das Rathaus generell für die Öffentlichkeit geschlossen“, erklärte gestern der Görwihler Rechnungsamtsleiter Martin Schwald auf Anfrage dieser Zeitung, „der Schutz von Personal und Bevölkerung hat jetzt Priorität“. Die Telefonzentrale sei besetzt. Nur in dringenden Fällen wäre ein Termin möglich, aber dies müsste vorher abgesprochen werden.

Kontakte zu Rathäusern: In dringenden Fällen sind die Rathäuser unter den folgenden Telefonnummern zu erreichen. Görwihl: 07754/708-0 (per E-Mail gemeinde@goerwihl.de). Rickenbach: 07765/9200-0 (per E-Mail: gemeinde@rickenbach.de). Herrischried: 07765/9200-0 (per E-Mail: info@herrischried.de). Todtmoos: 07674/848-0 (per E-Mail: sekretariat@todtmoos.net). Die Ansprechpartner der jeweiligen Behörden der vier Gemeinden sind in deren Internetseiten aufgeführt: www.goerwihl.de, www.rickenbach.de, www.herrischried.de, www.todtmoss.net. Das Deutsche Rote Kreuz bietet in allen vier Gemeinden einen Einkaufsservice für Senioren, chronisch Kranken und Vorbelasteten an. Kontakt unter der Telefonnummer 07754/222 von Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr.

„Der Betrieb muss weiterlaufen, solange wir gesund sind“, sagte Schwald. Am gestrigen Mittwoch haben die Mitarbeiter des Bauhofs an allen Gemeindegebäuden in jedem Ortsteil den Hinweis angebracht, dass diese ab sofort geschlossen sind.

Appell an die Einwohner: Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick richtet sich in dem am heutigen Donnerstag veröffentlichten Amtsblatt „Rundschau“ mit folgendem Appell an die Bürger: „Aufgrund der verbreiteten und verschärften Situation durch die Coronavirus-covid-19-Pandemie sind auch in der Gemeinde Rickenbach bis auf Weiteres alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt beziehungsweise auf unbekannt verschoben. Alle Veranstaltungsorte und Veranstaltungsräume bleiben geschlossen. Es werden alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, die bekanntgegebenen Empfehlungen und Vorgaben des Robert-Koch-Institutes einzuhalten. An die Bevölkerung wird der Appell zur Besonnenheit gerichtet. In dieser besonderen Situation werden alle gefordert sein. Es gilt auch, die Zuversicht nicht zu verlieren, dass gemeinsam und durch vernünftiges Verhalten diese schwierige Zeit bewältigt werden kann. Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen bitte ich möglichst zu Hause zu bleiben. Jeder muss Verantwortung für die besonders Gefährdeten übernehmen. Gemeinsam können wir diese Krise meistern. Bleiben Sie gesund!“

Ausgenommen sind die Feuerwehrhäuser für die Mitglieder der Feuerwehrabteilungen, um deren Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Noch ein Einschnitt: Laut Martin Schwald wird die für kommenden Montag geplante Gemeinderatssitzung im Görwihler Rathaus abgesagt.