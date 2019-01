Ist ein Glas zur Hälfte gefüllt, geht die Diskussion los: Ist es halb voll oder halb leer? Je nach Trinkgewohnheit scheiden sich die Geister und je nachdem, ob es sich um Himbeergeist oder pures Wasser handelt, können sich daraus regelrechte Manifestationen entwickeln. Es ist, wie so oft im Leben, eben eine Frage des Blickwinkels.

Keine Frage des Blickwinkels mehr

Im Fall eines Mülleimers im Görwihler Ortsteil Niederwihl spielte der Blickwinkel jedoch keine Rolle. Dort war es egal, ob man ihn von links, rechts, oben oder unten betrachtete, denn er war weder halb voll noch halb leer, sondern rappelvoll. Eigentlich über den Rand hinaus voll, quasi randvoll plus. So voll, dass voller gar nicht mehr ging. In Promille ausgedrückt: Circa 4,5, was schon als akute Alkoholvergiftung gilt. Trotzdem war er eine Zeit lang weit voller, als unter voll zu verstehen ist, weil ihm nach Silvester eine randvoll gefüllte Einkaufstüte mit abgefackelten Feuerwerkskörpern angehängt worden war, und ein paar leere Flaschen gab’s noch als Bonus oben drauf. Was wiederum bewies, dass voller als voll halt doch geht, wenn die Grenzen von Mülleimern ausgedehnt werden.

Ein Nachbar hat das Feuerwerkzeug ordnungshalber in einen Sack gedrückt, in der Hoffnung, dieser werde von den Bauhofmitarbeitern als Müll, der zum öffentlichen Mülleimer gehört und somit von der Gemeinde entsorgt wird, anerkannt. Falls nicht, hat der Nachbar Pech gehabt, weil einer darauf sitzen bleibt – und das ist wahrscheinlich er. So oder so: Pech haben auf jeden Fall alle, die der Ansicht sind, dass Hundehalter den Kot ihrer Hunde grundsätzlich liegen lassen, wie das in letzter Zeit häufig zu hören war. Denn ein Großteil des Mülleimerinhalts bestand aus gefüllten Hundekottüten. Was einerseits bewies, dass Hunde eine große Menge Kot verursachen, andererseits aber auch, dass die meisten Hundehalter sich danach bücken und ihn auflesen. Wohl gemerkt: DIE Hundehalter. Denn ein Hund allein vermochte das, was sich im Eimer innerhalb einer Woche stapelte, nicht zu produzieren. Zwar weiß seit dieser Woche ganz Baden-Württemberg, dass es im Hotzenwald einen dicken Hund gibt. Aber so dick kann der nun auch wieder nicht sein, oder?