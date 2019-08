Ramona Eckert (Freie Wähler) hat in der Kommunalwahl 2019 ein erstaunliches Debüt hingelegt: Sie hat zum ersten Mal kandidiert und sogleich 1421 Stimmen erhalten. Jetzt ist sie die Jüngste im Görwihler Gemeinderat. Dabei hat die 34-jährige Logopädin aus Rotzingen sich lange überlegt, ob sie sich auf das Abenteuer Gemeinderat einlassen soll – volle Terminkalender haben sie immer davon abgehalten, weshalb sie kommunalpolitisch nie in Erscheinung getreten war.

Wenn schon, sagt sie rückblickend, „will ich das mit ganzer Kraft machen“. Als sie von Herbert Nägele, Vorsitzender der Freien Wähler Görwihl, angefragt wurde, sah sie nach einer Bedenkzeit die Voraussetzungen erfüllt. Führte Gespräche mit amtierenden Gemeinderäten und verschaffte sich so ein Bild von der Arbeit im Gremium.

Die ersten Berührungspunkte mit der Gemeindeverwaltung hatten sich jedoch schon früher durch den Umbau des Rotzinger Schulhauses ergeben. Zu dem Zeitpunkt war sie Vorsitzende der Kolpingfamilie Rotzingen und war als solche involviert in Planung und Verlauf des Projektes. In den Sitzungen mit anderen Vereinsvorsitzenden und Vertretern der Verwaltung bekam sie Einblicke in Prozesse, von denen sie bis dahin nicht betroffen war. „Da kriegt man mit, wie Entscheidungen getroffen werden“, berichtet sie.

Ramona Eckert hat, wenngleich nicht in der Politik, die Öffentlichkeit nie gescheut. Sie bezeichnet sich selber als „Vereinsmensch“, der auch vorne hinstehen kann. Bis vor zwei Jahren war sie Vorsitzende der Kolpingfamilie Rotzingen. Für deren Theatergruppe ist sie nach wie vor als Regisseurin tätig. Ihr Sinn für Witz und Humor hat sie nicht ganz zufällig zu den Görwihler Fasnachtsfrauen geführt.

Und musikalisch ist sie auch noch, spielt sie doch beim Handharmonika-Club Albtal die dritte Stimme. Mit dem neuen Amt als Gemeinderätin schlägt sie nun ein ernsteres Kapitel auf. Einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie in nächster Zeit beschäftigen wird, hat sie bereits in der konstituierenden Juli-Sitzung erhalten. Und sich auch schon eine Meinung gebildet, wie etwa über die geplante Tagespflege für Senioren in Segeten, die sie als „super“ erachtet. Viele andere Projekte werden in Zukunft den Gemeinderat begleiten, unter anderem auch der Neubau des Kindergartens, den sie grundsätzlich begrüßt. Aber: „Er muss gefüllt werden“, stellt sie klar, „und dafür müssen Bauplätze geschaffen werden“.

„Ich bin hier gut verwurzelt, lebe und arbeite hier“, sagt sie, „aber es gibt vieles, das ich nicht kenne.“ Dadurch wird für sie die Arbeit im Gemeinderat, dem sie in puncto Altersunterschied und Frauenquote eine „gute Mischung“ attestiert, spannend. Dass Rotzingen jetzt gleich durch drei Gemeinderäte (neben ihr sind das Herbert Nägele und Johannes Herrmann) vertreten ist, ist für sie kein Thema. „Natürlich bin ich als Gemeinderätin auch den anderen Ortsteilen verpflichtet“, erklärt sie.