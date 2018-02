Görwihl Rainer Eckert: Neuer Jugendwart der Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand

Rainer Eckert löst Ralf Huber als neuen Jugendwart der Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand ab. Die Jugendwehr meistert 20 Proben.

Engelschwand (hak) Mit neuem Jugendwart und neuen Ausbildern startet die Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand ins neue Jahr. Auch im Jugendvorstand gab es etliche neue Mitglieder. Jugendwart Ralf Huber war erfreut, dass sich der Mitgliederbestand der jungen Feuerwehrleute um zwei Mitglieder erhöht hat. Von den 20 Mitgliedern Anfang 2017 war ein junger Feuerwehrmann zu den Aktiven weggegangen, hinzu kamen aber drei Jungs und ein Mädchen. Leider gab es auch einen Austritt, so dass Ende Jahr 22 Jugendliche dabei waren.

Die Jugendfeuerwehr hatte vergangenes Jahr wieder einen vollen Terminplan. Insgesamt an 52 Tagen waren die jungen Leute im Einsatz. 20 Proben wurden im vergangenen Jahr durchgeführt, davon zwei zusammen mit Görwihl-Süd. Zwei Altpapiersammlungen wurden durchgeführt. Teilgenommen wurde auch an Verbandsversammlungen und Ausschusssitzungen. Ebenso half die Jugendfeuerwehr bei Kinderferienprogramm der Gemeinde Görwihl.

Erstmals nahm die Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand im Jahr 2017 mit drei Gruppen an Kreisveranstaltungen teil. "Dies bedeutet 18 Leute, die mitmachen müssen" betonte Ralf Huber. Dies bedinge, dass fast alle mitmachen. Der Erfolg belohnte die Jugendlichen jedoch. Auf einen ersten, zweiten und sechsten Platz am Indiaca Turnier in Murg-Oberhof sowie einen 3., 10. und 22. Platz bei 41 teilnehmenden Gruppen bei der Kreisveranstaltung Spiel-Sport-Feuerwehr in Bernau können sie stolz sein. Und auch beim Gemeindeturnier holten sie den Pokal nach Strittmatt.

Dem Rechner Philipp Stoll konnten die Kassenprüfer ein Lob aussprechen: "Die Kasse passt". Erfreulich waren die Probenbesuche, der Durchschnitt wurde von 74 auf 76 Prozent angehoben. Neun Mitglieder wurden geehrt, weil sie nie oder nur einmal oder zweimal gefehlt hatten. Bei der Neubesetzung des Vorstands wurden die Ämter wie folgt vergeben: Jugendsprecher Philipp Eckert, Stellverteter Julian Huber, Schriftführerin Laura Klam, Rechner Heiko Hanser, Kleiderwart Sebastian Huber, Fotowart Kevin Schlachter, Gerätewart Maximilian Schlachter. Der bisherige Jugendwart Ralf Huber trat zurück und wird durch Rainer Eckert ersetzt. Zusammen mit Christoph Strittmatter und Nick Klam wird dieser nun die Jugendlichen Ausbilden. Der stellvertretende Bürgermeister, Herbert Nägele lobte die Einsatzbereitschaft der Jugendfeuerwehr und dankte für die Mitwirkung im Ferienprogramm. Gesamtkommandant Thomas Mutter freute sich, dass "vorne dran große Zugpferde" die Jugendwehr motivieren.

Die Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand besteht seit 1977. Sie ist zuständig für den Ausrückbereich Görwihl Nord mit den Ortsteilen Strittmatt, Engelschwand, Rotzingen, Segeten und Hartschwand. Derzeit hat die Jugendfeuerwehr 22 Mitglieder im Alter von 10 bis 18 Jahre, zwei Mädchen und 20 Jungen. Die meisten kommen aus Strittmatt (neun) und Rotzingen (fünf): Jugendwart ist Rainer Eckert.