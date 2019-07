von Werner Probst

Mit einem Festgottesdienst in der Segeter St. Anna-Kapelle wurde am Sonntag das Patrozinium gefeiert. Diakon Günter Kaiser zelebrierte den Gottesdienst, der vom Kirchenchor Strittmatt und von Claudia Huber an der Gitarre mitgestaltet wurde.

Prozession durch Segeten. Bild: Werner Probst

Im Anschluss an den Gottesdienst ging es bei herrlichem Sommerwetter in einer Prozession durch Segeten, wobei die Trachtenkapelle Strittmatt die Prozession anführte. Diakon Günter Kaiser trug das Allerheiligste durch Segeten.