Bereits am Montag ist es zu einer Unfallflucht am Marktplatz in Görwihl gekommen. Wie die Polizei meldet, soll kurz nach 17 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in einem weiten Bogen von der Hauptstraße nach rechts in den Marktplatz abgebogen sein, so dass es zum Streifvorgang mit dem entgegenkommenden Renault einer 18-jährigen kam. Der Renault wurde hinten links beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, entfernte sich die vermutlich weibliche Fahrerin von der Unfallstelle. Sie soll einen dunklen größeren Wagen gefahren haben. Der Polizeiposten Görwihl bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07764/932998-0). Hinter dem flüchtigen Fahrzeug soll sich ein weißer Kleinwagen befunden haben. Möglicherweise können diese Insassen nähere Angaben machen.