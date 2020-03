von sk

Ein Betrunkener wollte sich am Montag in Görwihl nicht von der einer Örtlichkeit entfernen, weshalb die Polizei gerufen wurde. Gegen 16 Uhr war der Mann dort erschienen, um seine Sozialstunden abzuleisten. Er war jedoch total betrunken und roch außerdem nach Marihuana, weshalb er wieder nach Hause geschickt wurde. Dies ignorierte der Mann allerdings. Die verständigten Polizeibeamten beleidigte der Mann zuallererst, einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er ergriffen wurde. Dagegen wehrte er sich heftig. Die Polizei brachte den Mann weg. Ein Beamter erlitt leichte Verletzungen an den Händen, dem Betrunkenen wurde die Jacke beschädigt. Gegen den 27-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet.