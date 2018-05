Görwihl Pläne für den Neubau des Feuerwehrgebäudes in Görwihl nehmen weiter Gestalt an

Pläne für den Neubau des Feuerwehrgebäudes in Görwihl nehmen weiter Gestalt an

Der Görwihler Gemeinderat gab den Wünschen der Feuerwehr statt. Eine neue Heizung mit Wärmepumpe und Photovoltaik sorgt allerdings für Mehrkosten in Höhe von 28 000 Euro.

Zum Neubau des Görwihler Feuerwehrgebäudes hat die Feuerwehr noch einige Wünsche, die den Gemeinderäten in der Sitzung am Montagabend vom Architekten Peter Schanz dargelegt wurden. Die Räte stimmten den Wünschen zu.

Fünf statt vier Fahrzeugstellplätze

Es handelt sich dabei um die Veränderung der Aufteilung in der Fahrzeughalle, von vier auf fünf Stellplätze. Die Hallengröße bleibt allerdings bestehen, nur die Aufteilung ändert sich geringfügig. Gewaschen werden sollen Fahrzeuge im Außenbereich.

Auch der Abtrennung des Funkraums mittels einer Wand wurde entsprochen und ebenfalls wurde einem zusätzlichen Flur zwischen der Frauen- und Männerumkleide zum ungehinderten Erreichen der Fahrzeughalle zugestimmt. Ferner werden Bodenabläufe in der Fahrzeughalle sowie in den Lager- und Sanitärräumen mit Ölabscheidern eingeplant. Diese zusätzlichen Wünsche lägen noch im Budget, erklärte Schanz.

Wärmepumpe plus Photovoltaikanlage auf dem Dach

Allerdings werden die Kosten für die von den Gemeinderäten mehrheitlich bevorzugte Heizung das Budget nach ersten Schätzungen des Architekten um zirka 28 000 Euro übersteigen. Aus ökologischen und in Anbetracht langfristig wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden sich die Gemeinderäte nach langen Diskussionen für die Variante Wärmepumpe plus Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Die Warmwasserversorgung soll dezentral geregelt werden. Die Räume werden per Fußbodenheizung erwärmt. Konkrete Angebote werden nun eingeholt. Weitere Themen in der Sitzung waren die Art der Dacheindeckung und die Wandverkleidung. Die Gemeinderäte delegierten diese Punkte zunächst an den Bauausschuss. Wenn diesbezüglich Ergebnisse vorliegen, wird sich der Gemeinderat erneut mit den Themen befassen.

Volumen des Löschwasserbeckens erhöht

Im Außenbereich soll das Löschwasserbecken von 100 auf 130 Kubikmeter erhöht werden, damit das Rückhaltevolumen bei starkem Regen gewährleistet ist und das Regenwasser kontrolliert in den Bach abgeleitet werden kann. Zusätzlich wird ein fünf Kubikmeter fassendes Wasser-Rückhaltebecken mit Ölabscheider im Außenbereich gebaut.

Die Erd- und Rohbauarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgebäudes sind ausgeschrieben. Noch lagen den Gemeinderäten keine Ergebnisse der Submission vor.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung damit, auch um beim Weiterbau keine Zeit zu verlieren da die nächste Gemeinderatssitzung erst auf den 4. Juni terminiert ist, nach dem Vorlegen der Angebote, die Aufträge an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Die Submission soll am 2. Mai erfolgen.