Rüßwihl Pferdefreunde Hotzenwald wollen zweiten turniertauglichen Reitplatz

Die Pferdefreunde Hotzenwald streben für den Klausenhof in Niederwihl einen zweiten turniertauglichen Reitplatz an. Das erfolgreiche Reit-Turnier im Spring- und Dressurreiten soll in diesem Jahr wiederholt werden.

Drei Dinge fielen bei der Hauptversammlung der Pferdefreunde Hotzenwald am Samstag im Gasthof "Lamm" in Rüßwihl sofort positiv auf: die familiäre Stimmung, die hohe Teilnehmerzahl und eine große Alterspanne der Mitglieder.

Obwohl er im Vergleich zur sonstigen Vereinswelt auf dem Hotzenwald ein recht junger Verein (Gründungsjahr 1994), zählt er 64 Mitglieder und konnte 2017 einen zweistelligen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Der Sympathieträger Pferd lockt viele Kinder und Jugendliche an, deren Anteil der Mitglieder liegt aktuell bei knapp 20 Prozent.

Der Verein verschreibt sich der Gemeinschaftspflege unter Freizeitreitern. Mit Kursen und kleineren Wettbewerben will man aber auch den Pferdesport voranbringen. Mehrere Mitglieder beteiligen sich regelmäßig erfolgreich an regionalen Wettbewerben.

Im Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Klaus Brunner wurde deutlich, dass vor allem ein Projekt im zurückliegenden Jahr ein voller Erfolg war: das Reit-Turnier im Spring- und Dressurreiten in familiärer Atmosphäre auf dem Klausenhof in Niederwihl. Trotz dieser finanzintensiven Veranstaltung kann der Verein auf einen soliden Haushalt zählen. Nicht zuletzt dank zahlreicher Sponsoren, der Unterstützung aller Mitglieder und gut besuchter Veranstaltungen.

Turnier und Kinderferienprogramm

Das macht Lust auf mehr. Daher wird es auch 2018 wieder ein Turnier im Dressur- und Springreiten bis Klasse L geben. Der Termin steht bereits: 9. und 10. Juni. Der Verein beteiligt sich wieder am Kinderferienprogramm Görwihl mit einem „Schnuppertag am Pferd“ am 8. September. Der traditionelle Patrouillenritt findet aufgrund des Turnieres diesmal in der zweiten Jahreshälfte am 21. Oktober statt. Alle Freizeitreiter sind eingeladen, paarweise (Patrouille) ausgehend vom Klausenhof in Niederwihl auf einem knapp zweistündigen Ritt die Umgebung genau zu beobachten und auf halber Strecke einen Geschicklichkeitsparcours zu bewältigen.

Damit sich das „Pferdeparadies Klausenhof“ Niederwihl im Reiterring Oberrhein als Turnierstandort behaupten kann, gab es ein einhelliges Mitgliedervotum, einen zweiten Reitplatz den Dachverbandsrichtlinien entsprechend noch vor dem nächsten Turnier auszubauen.

Wer sicher im Sattel bleiben will, übt am besten von Klein auf. Der Verein bietet jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr den Ponyspielkreis für Kinder von vier bis acht Jahren in Niederwihl an.

Der Verein: Die Pferdefreunde Hotzenwald haben derzeit 64 Mitglieder, Vorsitzender ist Klaus Brunner (E-Mail: klaus.brunner@pferdefreunde-hotzenwald.de).