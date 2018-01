Görwihl Pech: Der Nachtumzug der Hotzenblitzzunft fällt ins Wasser

Der Nachtumzug der Görwihler Hotzenblitzzunft geht im Regen unter. Doch die Narren machen gute Miene zum lausigen Wetter.

Görwihl – So ein Pech aber auch: Der Nachtumzug der Görwihler Hotzenblitzzunft ging am Samstagabend im Regen unter. Im Grunde genommen fiel er komplett ins Wasser, ans Aufgeben dachte aber niemand. Eigentlich kein Wunder, denn die Veranstalter hatten keine Mühen gescheut, eine erstklassige fasnächtliche Atmosphäre im Bereich der Hotzenwaldhalle auf die Beine zu stellen. Ein richtiges Narrendorf hatten die Hotzenblitzer errichtet, mit allem, was das närrische Herz begehrt: mehrere Verpflegungsstände, eine überdachte Bar, eine Bühne für die Guggenmusiken und schließlich die fein geschmückte Halle mit weiteren, der Flüssigkeitsaufnahme dienenden Konstruktionen und dem nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass es dort trocken war. Draußen aber herrschte Weltuntergangsstimmung: Es goss in Kübeln, fast sintflutartig schwemmte es den Regen vom Himmel. Da blieb kein Auge geschweige denn Mensch trocken. Wer sich dennoch zierte, sich in den Umzug einzureihen, musste sich die Frage gefallen lassen, was das denn für eine Einstellung ist. Denn es ist Fasnacht, da geht man durch dick und dünn, notfalls mit Regenschirm oder wasserdichtem Umhang. Aber kneifen, das geht gar nicht. Dachte sich wohl auch der Hästräger, der nach dem den Umzug ankündigenden Knall aus der Bar stürzend brüllte: „Kaiserwetter!“ Kommentar eine Hotzenblitzerin, die gerade eine Schnitzelwecke zubereitete: „Einer, der positiv denkt.“

Positiv dachten auch viele andere, weil sie mit einem Lächeln die neue Umzugsstrecke im Kirchgrund liefen. Sogar die Guggenmusiken zogen mit, erst recht der Feuerspucker, dem der Regen kein einziges Mal einen Strich durch die Rechnung machte. 30 Gruppen waren angekündigt, der größte Teil davon machte gute Miene zum lausigen Wetter. Die Hexen und Teufel verschreckten die Zuschauer, andere schlichen sich heran wie Raubkatzen, um dann eine Handvoll Süßes zu verschenken. Zunftmeister Tobias Palla übernahm den Job des Moderators und erklärte, wer jetzt grad durch die Pfützen watete. Aus Kandern waren die Gäste gekommen, aus Gottmadingen, Würenlingen, Maulburg, Egringen und so fort, und alle zogen mit. Die Stimmung war besser als sie den Umständen entsprechend sein sollte. Es wurde viel gelacht und getanzt, Fröhlichkeit und leichtes Leben behielten die Oberhand. Es war eben nur eine Frage der Einstellung.