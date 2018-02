Görwihl Paul Eisenbeis gibt detaillierte Einblicke in die Geschichte der Pfarrei Niederwihl

Paul Eisenbeis gibt detaillierte Einblicke in die Geschichte der Pfarrei Niederwihl

Heimathistoriker Paul Eisenbeis hält einen Vortrag für den Seniorenkreis Niederwihl. Dabei kommt unter anderem zur Sprache, dass der Kirchenbau in Niederwihl einst durch Spenden ermöglicht wurde.

Mit fast 70 Teilnehmern war am Mittwoch der Kaffeenachmittag des Seniorenkreises Niederwihl im Gasthaus „Lamm“ in Rüßwihl recht gut besucht. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand der Vortrag von Paul Eisenbeis über das kirchliche Leben in der ehemaligen Pfarrei Niederwihl.

Wenn Paul Eisenbeis über Historisches erzählt, dann merkt man deutlich, mit wie viel Herzblut er die Geschichten erforschte, und dass kein Weg ihm zu weit war, die Geschehnisse zu erforschen oder zu vervollständigen. So war es auch bei der Geschichte der ehemaligen Pfarrei Niederwihl, zu der auch Rüßwihl und Tiefenstein gehörten, aber nur ein kleiner Teil von Oberwihl. Drei Viertel von Oberwihl gehörten vor mehr als 700 Jahren zum heutigen Laufenburger Stadtteil Hochsal, wusste der ehemalige Rektor der Görwihler Schule zu berichten. Interessant war auch zu hören, dass früher Niederwihl zum Erzbistum Konstanz gehörte, dessen Gebiet bis zum St. Gotthard reichte.

Erst im Jahre 1696 hatte Niederwihl erstmals einen eigenen Pfarrer. Vorher wurden die Gottesdienste in Niederwihl von einem Pater aus Todtmoos abgehalten. Zu den wohl interessantesten, bislang nicht bekannten Geschehnissen gehörte, dass der in Niederwihl tätige Vikar Karl Rolfus später Pfarrer von Herten wurde und dort das weithin bekannte Josefshaus gründete, das damals größte Heim für Menschen mit Behinderungen in Baden.

1844 war die Niederwihler Kirche im Rohbau fertig, was ein Glücksfall für die Region gewesen sei. Bereits drei Jahre vorher sei Oberwihl zur Pfarrgemeinde Niederwihl gekommen, während in Oberwihl 1909 die jetzige Kirche gebaut und ein Jahr später die alte Kapelle abgerissen wurde. Dass damals der Kirchenbau überhaupt möglich gewesen sei, dafür hätten viele Auswanderer gesorgt, die mit Spenden für die Finanzierung der Gotteshäuser beigetragen hätten. Die letzte Rate dafür wurde im Jahr 1943 bezahlt.

Während Karl Süffert für die Beschallung des Saales sorgte, wurden die Ausführungen von Paul Eisenbeis mit überaus großem Beifall bedacht. Der Vorsitzende des Seniorenkreises Niederwihl, Paul Eschbach, dankte Paul Eisenbeis für seinen gelungenen Vortrag und überreichte ihm ein Präsent, ehe in gemütlicher Runde die Versammlung beschlossen wurde.