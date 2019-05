Die Gemeinde Görwihl darf sich auf ein neues literarisches Kleinod freuen: das Büchlein „Kleindenkmale in den zehn Dörfern der Gemeinde Görwihl“, verfasst von Harald Scheuble, Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Görwihl, der auch Herausgeber ist. Vorgestellt wird es erstmals in einer kleinen Feierstunde am Freitag, 3. Mai, um 11 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Görwihl.

Öffentliche Buchvorstellung

Die Begrüßung wird Fritz Rüd, stellvertretender Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Görwihl, das Grußwort Bürgermeister Carsten Quednow vornehmen. Das Buch wird Georg Keller, Präsident des Schwarzwaldvereins, vorstellen. Keller hat 1992 eine Zusammenfassung der Kleindenkmale in der Gemeinde Rickenbach mit dem Titel „Den Kreuzen folgen“ erstellt, er weiß also, welche Arbeit hinter einem derartigen Vorhaben steckt. Die Buchvorstellung ist öffentlich, Anmeldungen sind bei der Verwaltung im Rathaus Görwihl erwünscht.

Hotzenwald Ein Zentrum für moderne Christen auf dem Hotzenwald soll entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Das Zustandekommen des Büchleins reicht ins Jahr 2001 zurück, als das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg den Schwarzwaldverein Görwihl gebeten hat, sich vermehrt um die Kleindenkmale zu kümmern, diese zu erfassen und sich für deren Erhaltung einzusetzen.

Bad Säckingen Der Gesundheitcampus entwickelt sich: So sieht es aktuell mit der neuen Einrichtung aus Das könnte Sie auch interessieren

„Die Vorstandschaft unseres Vereins hat sich gegenüber diesem Anliegen aufgeschlossen gezeigt und sich seit 2003 alljährlich neu für die Erfassung und der Erhaltung schutzwürdiger Kleindenkmale eingesetzt“, hält Harald Scheuble in seinem Vorwort fest. Bis 2012 wurde auf den Gemarkungen aller zehn Ortsteile über 200 Wegkreuze und Kleindenkmale ausfindig gemacht und vermessen und fotografisch dokumentiert.

Hinweis auf Schicksalsschläge

Ab 2007 machte sich der Schwarzwaldverein an die Restaurierung der renovationsbedürftigen Gedenk- und Wegkreuze. „Dadurch konnten viele Kleindenkmale in unseren Dörfern wieder hergerichtet werden und bleiben somit unserer Kulturlandschaft erhalten. Bei etlichen Kreuzen war der Anlass der Erstellung nicht mehr ausfindig zu machen. Viele Gedenkkreuze und Kleindenkmale weisen, so Scheuble, „auf schwere Schicksalsschläge hin“.

Sie sind in dem Büchlein aufgezeichnet. Unterstützung hat der Schwarzwaldverein von Ehrenbürger Paul Eisenbeis erhalten, der sich seit vielen Jahren mit den Hintergründen von Kleindenkmalen befasst. 2012 bat das Landesdenkmalamt den Schwarzwaldverein, sämtliche Daten zu digitalisieren. Diese Arbeit wurde im Mai 2013 abgeschlossen. Das Buchprojekt wurde gefördert durch den Naturpark Südschwarzwald mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg sowie durch die Glücksspirale. „Dieses kleine Büchlein zeigt auf, dass es lohnenswert ist, sich für unsere heimatliche Kultur und deren Kleindenkmale einzusetzen“, erklärt Harald Scheuble.