Oberwihl – Freunde der gepflegten Blasmusik und Geselligkeit kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten: Der Musikverein Oberwihl führt von Samstag, 22. Juni, bis Montag, 24. Juni, sein traditionelles Musikfest rund ums Vereinsheim in Oberwihl, Gemeinde Görwihl, durch. Der Verein richtet das dreitägige, weit über die Region hinaus bekannte Fest bereits zum 26. Mal aus. Es wird also viel Musik in der Luft liegen und natürlich gibt es auch kulinarisch alles, was das Herz begehrt.

Los geht es am Samstagabend ab 20 Uhr mit einer 90er- und 2000er-Party. Die Gastgeber gehen dafür eine Kooperation mit CS-Konzerttechnik ein. Die Profis aus Lauchringen bringen die Technik und das Personal mit, die übrige Infrastruktur stellt der Musikverein Oberwihl. Zu hören sind die besten Sounds der 1990er- und 2000er-Jahre mit bekannten Melodien, unter anderem von Roxette, Ace Of Base, Mr. President und den Backstreet Boys. Am Plattenteller agiert ein Meister seines Fachs und ein Kenner der Szene. Da wird kein Bein still stehen, schließlich soll getanzt und gefeiert werden. Für den Durst zwischendurch können sich die Gäste an der Cocktailbar für einen von vielen frisch gemixten Cocktails entscheiden – die Auswahl ist beträchtlich. Auch der Weg zu anderen erfrischenden Getränken ist nicht weit. Der Sonntag, 23. Juni, steht dann ganz im Zeichen der Blasmusik. Der Tag beginnt um 11.30 Uhr mit dem Frühschoppen. Dazu spielt die Trachtenkapelle Buch auf. Der weitere Festverlauf wird von verschiedenen Musikvereinen aus der Region gestaltet. An den Nachmittagskonzerten ab 13 Uhr treten die Musikvereine Lienheim, Kadelburg, Hochsal und Schwörstadt sowie die Trachtenkapellen Höchenschwand und Todtmoos auf. Am Montag, 24. Juni, findet um 15 Uhr der Seniorennachmittag mit musikalischer Unterhaltung durch die Seniorenband „Die Optimisten“ zeitgleich mit dem Kindernachmittag statt. Anschließend beginnt ab 18 Uhr der Handwerker- und Bürokratenhock, zu dem der Musikverein Oberwihl knusprige Haxen serviert. Ab 18 Uhr werden die Trachtenkapellen Niederwihl und Strittmatt die Gäste unterhalten. Musikalische Vielfalt und gute Unterhaltung sind somit an allen drei Tagen garantiert.

Musikfest

Das 26. Musikfest rund ums Vereinsheim des Musikvereins Oberwihl findet von Samstag, 22. Juni, bis Montag, 24. Juni, statt.