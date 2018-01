Görwihl Neunerratsabend in Görwihl mit Spitzen, Breiten und Längen

Bunter Abend in der Görwihler Hotzenwaldhalle: Die Narren nehmen den Ärztemangel und das Spital aufs Korn.

Keine neun Neunerräte, sondern nur sieben stemmten am Samstag den Bunten Abend in der Hotzenwaldhalle. Gleich drei Mitglieder des seit 1959 bestehenden Görwihler Hotzenneunerrates (H9R) – Roman Baumgartner, Bernd Winkler und nach nur einem Jahr Christian Eckert – hatten nach den Auftritten in Rotzingen aufgehört, ein Jahr zuvor Olaf Malzacher, womit diesmal die komplette Gesangsgruppe fehlte.

Nichtsdestotrotz wagte sich der derart geschrumpfte Neunerrat um Präsident Klaus Flum mutig auf die große Bühne und präsentierte eine stattliche Zahl an Sketchen mit mehr oder weniger Lokalkolorit, amüsierte meistens. Und wenn mal etwas weniger, dann waren die sieben Herren in ihren Verkleidungen stets interessant anzuschauen. So gab es Spitzen, Breiten und Längen in dem vierstündigen Programm, Höhen und Tiefen. Manches klappte wie am Schnürchen, bei anderen Nummern haperte es ab und an beim Text. Doch wozu sind Unterlagen da, wenn denn schon die Souffleuse fehlt. Das gut 333-köpfige Publikum jedenfalls reagierte stets mit viel Nachsicht.

Die Stimmung in der Halle war gut, besser jedenfalls als in einer Arztpraxis und im Spital. Darum ging es gleich mehrfach: um den Zustand der ärztlichen Versorgung am Hochrhein und in Görwihl im Besonderen. Den Vogel schoss David Keck als Arzt und Sprecher der Bad Säckinger Spitalkapelle ab. Dem Publikum attestierte er, nicht das Beste zu sein, aber was soll’s, „denn dort, wo die Kapelle wohnt, ist man versoffenes Volk gewohnt“.

Oder: „Der Hotze, der braucht zu allem Zeit, der fürchtet die Geschwindigkeit, hinter Strittmatt gibt es Breiten, da ist der Erste erst am Zweiten.“ Der „höchstversoffene Saal“ ließ Gnade walten, alles andere hätte nichts genützt, denn, so Keck: „Proteste sind uns egal“. Einige dachten bei Kecks humoristischem Feuerwerk: Den sollte man für den nächsten Neunerrat ein paar mal klonen können.

Gut in Fahrt war auch Josef Filipovic als Alfons, der Reporter mit dem Puschelmikrofon. Er moderierte den Abend, und wenn er nicht auf dem Bühnenrand herumlungerte, mischte er das Publikum auf. Stets mit großem Selbstbewusstsein, das er auch mal in die Waage warf, als er fragte: „War das gut?“ Antwort einer Fasnachtsfrau: „Bis jetzt das Beste.“ Da war schon eine Stunde vergangen.

Politik und Religion? Hatte alles seinen Platz am Neunerratsabend. Die Jamaika-Koalition schmolz wie Butter in der Sonne. Thomas Starkhöfer als Martin Luther nagelte in Begleitung von Reporter Werner Probst (Roland Lauber) sechs Thesen an die Wand, Jogi Hilpert rollte im Krankenbett in die Halle und Hotzenblitz-Zunftmeister Tobias Palla provozierte mit der Vermutung, dass H9R für „höllische neun Räte steht“. Ein Hingucker war wieder einmal die Garde. Drei Tänze gab sie zum Besten, mit Schwung und großer Klasse.