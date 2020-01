von Hans-Jürgen Sackmann

Bei der Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Strittmatt-Engelschwand konnte der Jugendwart Rainer Eckert von einem erfolgreichen Jahr berichten. Zum dritten Mal in Folge wurde der Herigöst-Wanderpokal gewonnen, verbleibt dadurch in Strittmatt und es wurde ein noch größerer schöner Pokal beschafft.

Weiter folgten erste Plätze bei Spiel-Sport-Feuerwehr in Herrischried, beim Gemeindeturnier und beim Indiaca-Turnier in Stühlingen. Beim Kreiszeltlager in Laufenburg trat man erstmals als Raumschaft-Mannschaft Herigöst auf und belegte gleich den ersten Platz.

Zum Erstaunen verkündete Rainer Eckert seinen Rücktritt. Er hätte den Aufwand als Jugendwart doch etwas unterschätzt. Es sei nun der richtige Moment, um den Posten an seinen Stellvertreter Nick Klam zu übergeben. Nick Klam, Ruth Schäuble als neue Kassiererin, Emma van der Walle als neuer Fotowart und Alexander Abend als neuer Kleiderwart wurden einstimmig von den Jugendlichen gewählt.

Ralf Eckert, Jan Schleicher und Sebastian Huber wurden unter großem Beifall als ausgebildete Truppmänner zu den Aktiven verabschiedet. Die öffentliche Probe bei der Kolpingsfamilie in Rotzingen war ein voller Erfolg. So konnten Melinda Schleicher, Alan Zablocki, Ruth Schäuble und Silas Müller neu aufgenommen werden.

Beim Probebesuch gab es keine Verbesserung, da die Jugendliche in der Schule sehr gefordert sind und die Älteren durch die Ausbildung zum Truppmann wenig freie Zeit hatten. Trotzdem konnte der Jugendwart einige Jungfeuerwehrleute ehren: Kevin Schlachter, Ruth Schäuble und Emily Klam waren immer anwesend und Emma van der Walle versäumte eine Probe.

Der neue Jugendwart Nick Klam, erklärte sich für stolz, die Jugendgruppe leiten zu dürfen und gab die Vorschau für 2020. Beflügelt durch den Erfolg beim Kreiszeltlager in Laufenburg will man bei den verschiedenen Turnieren als Raumschaft, Team Herigöst teilnehmen. Die Kasse soll mit Altpapiersammlungen, gelbe Säcke austragen und Kuchenverkauf aufgebessert werden. Ein Grillfest mit Pfarrer Bernhard Stahlberger steht aus. Es handelt sich um Bringschuld für den ersten Platz bei Spiel-Sport-Feuerwehr in Herrischried.