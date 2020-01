von Werner Probst

Mit einem veränderten Vorstandsteam geht die Kolpingfamilie Rotzingen in die nächsten drei Vereinsjahre. Während Martin Eckert weiter als Vorsitzender fungieren wird, wurde Teresa Ganter zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Günter Biehler führt weiterhin die Kasse, zum neuen Schriftführer wählten die Mitglieder Michael Brugger. Als Beisitzer wurden Lorena Zipfel, Elisabeth Schmid, Konrad Zipfel und Mathias Kaiser gewählt.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Ehrung von Günter Biehler, der seit 25 Jahren dem Kolpingverein angehört und derzeit auch den Posten des Kassierers innehat. Vorsitzender Martin Eckert überreichte ihm die Dankesurkunde der Kolpingfamilie und des Fördervereins.

Vorsitzender Martin Eckert, Schriftführerin Teresa Ganter und Kassierer Günter Biehler konnten über ein erfolgreiches Jahr berichten. So waren auch diesmal wieder die beiden Theateraufführungen in Rotzingen bei stets vollem Saal die wichtigsten Veranstaltungen des Vereins. Zum Traktorenfest wurde auch ein Zelt aufgestellt, und zwei Musikkapellen sorgten für die Unterhaltung. Bei der Pfingstwanderung kam die Geselligkeit nicht zu kurz und die Jüngsten des Vereins machten einen dreitägigen Ausflug nach Wien.

Zu den Höhepunkten des Jahres gehörte außerdem die Fertigung von farbenprächtigen Erntewagen mit denen die Erntedankumzüge in Görwihl und in Niederwihl traditionell bereichert wurden. Während der Nikolaus Geschenke für die Kinder brachte, musste die geplante Waldweihnacht im Sägmoos abgesagt werden. Stattdessen wurde das Krippenspiel dann im Schulhaus in Rotzingen aufgeführt.

Auch in diesem Jahr sind die bereits zur Tradition gewordenen Veranstaltungen wieder in der Planung. So sollen am Freitag, 24. April, und am Samstag, 25. April, wieder die Theaterabende stattfinden. Das Traktorenfest ist auf den 24. Mai terminiert. Mit von der Partie werden die Rotzinger wieder bei den Erntedankfesten in Görwihl und Niederwihl sein, und am 23. Dezember hoffen die Verantwortlichen auf gutes Wetter, damit die Waldweihnacht im Sägmoos wieder einmal durchgeführt werden kann.

Der Versammlung voran ging die Jahreshauptversammlung des Fördervereins. Vorsitzender Matthias Lüber konnte über ein gutes Vereinsjahr berichten, bei dem die Mitgliederzahl leicht gesteigert werden konnte. Viel Aufwand wurde mit der Jugendarbeit betrieben. „Die Jugend ist die Zukunft des Vereins“, sagte Lüber. Bürgermeister Carsten Quednow lobte das große Engagement des Vereins, ganz besonders bei den Erntedankfesten, ehe mit einem gemeinsamen Essen der Abend beschlossen wurde.

Die Kolpingfamilie Rotzingen hat derzeit 28 Mitglieder. Vorsitzender ist Martin Eckert, Telefon 07754/15 58. Der Förderverein der Kolpingsfamilie Rotzingen hat derzeit 104 Mitglieder. Vorsitzender des Fördervereins ist Matthias Lüber, Telefonnummer 07754/925 83 70