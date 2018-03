Görwihl Neue Gesichter im Vorstand des SV Görwihl

Der SV Görwihl blickt auf ein aktives Vereinsleben im vergangenen Jahr zurück. Die Jugendarbeit trägt Früchte. Verein freut sich über den deutlichen Spielerzuwachs in der F-Jugend. Das Amt des Schriftführers wird neu von Dirk Schlageter bekleidet. Zwei zusätzliche Beisitzer gibt es mit Timo Rünzi und Daniel Strittmatter.

Görwihl (hak) Der SV Görwihl hat einen neuen Schriftführer sowie zwei zusätzliche Beisitzer gewählt. Ebenso beschloss der Verein eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge der Aktiven und der Jugendlichen.

Der Vorsitzende Jochen Schauer und Schriftführer Timo Rünzi berichteten über ein aktives Vereinsleben im vergangenen Jahr, neben sportlichen Veranstaltungen war vor allem der Familiensporttag ein Höhepunkt. Im laufenden Jahr werden die bisherigen Pächter in den Ruhestand gehen. Im Juli soll das Vereinsheim renoviert werden. Ein neuer Pächter steht in Aussicht. Schauer bedankte sich beim Vorstand und Mitgliedern für das Engagement. In sportlicher Hinsicht war man froh, dass die erste Mannschaft mit einem zehnten Platz den erhofften Klassenerhalt geschafft hat.

Kassiererin Gerda Gibis berichtete über beträchtliche Investitionen im vergangenen Jahr. Neben zwei neuen Toren wurde in Ausrüstung und Trikots investiert und der Bodenbelag des Balkons erneuert. Jugendleiter Marc Gut berichtete ausführlich über die Jugendarbeit. In insgesamt acht Mannschaften, zwei davon in Spielgemeinschaften, wurden im vergangenen Jahr 85 Kinder und Jugendliche betreut. Derzeit ist die Zahl der Jugendspieler auf über 90 angestiegen, aufgeteilt in vier eigene Mannschaften und drei Spielgemeinschaften. Erfreulich ist der Zuspruch, den die im vergangenen Jahr gegründeten "Bambinis" finden. Der deutliche Spielerzuwachs in der F-Jugend kommt teilweise von Kids, die über die Bambinis den Verein kennengelernt haben. Deshalb konnte nun für die Rückrunde auch eine zweite F-Jugend gemeldet werden. " Habt Spaß, das ist das Wichtigste bei der schönsten Nebensache der Welt", meinte Gut abschließend.

Bürgermeister-Stellvertreter Herbert Nägele dankte dem Verein für die Aktivitäten, "besonders erwähnenswert ist die hervorragende Jugendarbeit." Das soziale Miteinander sei ebenso sehr wichtig. Bei den Teil-Neuwahlen (der Vorstand wird in rollierendem System gewählt) wurde Jochen Schauer einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Das Amt des Schriftführers wird neu von Dirk Schlageter bekleidet. Zwei zusätzliche Beisitzer gab es mit Timo Rünzi und Daniel Strittmatter. Von Mitgliederseite wurde eine Mitgliederbeitragserhöhung angeregt. Dies vor allem unter dem Aspekt, dass künftig stattliche Investitionen bei der Renovation Clubheim anstehen. Ebenso hoben mehrere Mitglieder klar hervor, dass der Jugendbeitrag von 30 Euro jährlich in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen in der Jugendarbeit steht. Nach regen Diskussionen wurde der Jugendbeitrag von 30 auf 40 Euro erhöht. Der Beitrag für die Aktiven liegt neu statt 40 bei 55 Euro.

Der Sportverein

Der SV Görwihl wurde 1931 gegründet. Heute hat der Verein insgesamt 250 Mitglieder, davon sind 90 Jugendliche und 70 Aktive. Aktuell hat der Verein vier Aktivmannschaften (zwei Herren- und zwei Damenmannschaften), eine Altherren-Mannschaft sowie sieben Jugendmannschaften. Vier Jugendmannschaften werden vom SV Görwihl alleine gebildet, die A, B und C-Jugend sind in Spielgemeinschaften mit Eintracht Wihl und Herrischried zusammengeschlossen. Hinzu kommen die Bambini, in der Kinder ab bereits drei Jahren erste Kickversuche starten.

Vorsitzender des SV Görwihl ist Jochen Schauer. Er ist unter Telefon 015221465492 oder unter eMail jogi-schauer@web.de erreichbar. Weitere Infos im Internet (www.sv-goerwihl.de).