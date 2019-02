Auf den Tag genau zum 120. Geburtstag des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) traf sich die Ortsgruppe Görwihl am 1. Februar zur Hauptversammlung im Gasthaus „Löwen“ in Görwihl Tiefenstein. Was an Engagement im Jahresrückblick des Vorsitzenden Rudi Apel, im Jahresbericht des Schriftführers Kurt Seckinger sowie im Bericht zur Jugendarbeit deutlich wurde, veranlasste den Gemeindevertreter Roland Mutter zu dem beherzten Ausspruch: „Da geht richtig was beim Nabu Görwihl.“ Er zeigte sich erfreut über die vielfältigen Projekte, die der Nabu umgesetzt hattet.

Schwalbenprojekt sehr erfolgreich

Das Herzstück der Nabu-Ortsgruppe Görwihl ist immer noch das von Rudi Apel ins Leben gerufene, mittlerweile bundesweite, Schwalbenprojekt. Allein in Baden-Württemberg wurden in den zwei zurückliegenden Jahren 700 Häuser mit einer Plakette dafür ausgezeichnet, dass natürliche Nisthilfen belassen oder zusätzliche Nisthilfen nach Umbau oder Sanierung bereitgestellt wurden.

Apel betonte, dass der Verlust der Artenvielfalt bei Insekten, Vögeln und Pflanzen hauptsächlich auf die Lebensraumzerstörung durch den Menschen zurück zu führen sei. Agrarindustrielle Landwirtschaft und fehlgesteuertes Siedlungswesen seien hier die Hauptauslöser. Die Europawahl biete in diesem Jahr eine gute Gelegenheit, zumindest bei den 58 Millionen Euro jährlichen Agrarsubventionen mit der eigenen Stimme für ein Umdenken hin zu ökologischen Qualitätskriterien zu sorgen, appellierte Apel an die Verantwortung jedes Einzelnen.

Vielfältige Exkursionsangebote

In der Region ist die Ortsgruppe mit vielfältigen Exkursionsangeboten aktiv. Auf dem Gelände der Golfwelt Rickenbach wurden zwanzig Nistkästen aufgehängt. In Görwihl werden eigene Naturschutzflächen gepflegt. Ralf Engel, Nabu-Mitglied und Naturschutzwart beim Schwarzwaldverein, machte in seinem Gastvortrag zu den Wildbienen deutlich, dass eine regionale Zusammenarbeit aller Verbände diese wichtige Aufgabe erleichtert. Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald und Nabu Görwihl haben in den letzten Jahren wiederholt Artenschutzprojekte erfolgreich gemeinsam umgesetzt.

Aktiv in mehreren Bundesländern

Auch überregional engagiert sich der Nabu Görwihl. 1000 Euro wurden dem Naturschutzzentrum Bodensee gespendet, das seit Oktober 2018 die Pflegearbeit in 26 umliegenden Naturschutzgebieten bündelt. 1000 Euro wurden gespendet, um das in Mecklenburg-Vorpommern gelegene Feuchtgebiet „Anklamer Stadtbruch“ zu erhalten. 500 Euro kamen dem Naturschutzprojekt Saalbach-Niederung (Württemberg) zugute. Dennoch konnte Kassenwart Guido Kneib einen hervorragenden Vereinshaushalt präsentieren.

Um dem großen Einzugsgebiet gerecht zu werden, wird der Nabu in 2019 seinen monatlichen Stammtisch in wechselnden Gemeinden abhalten. So am 14. Februar in Bad Säckingen

Info: Der Nabu Baden-Württemberg ist mit 100 000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Landesverband. 750 Mitglieder zählt die Ortsgruppe Görwihl. Das Jahresprogramm im Internet (www.nabu-goerwihl.de). Jeden Monat findet ein Stammtisch statt, zu dem Interessierte herzlich eingeladen sind. Kinder von sechs bis 13 Jahren können sich in der Kindergruppe aktiv mit der Natur auseinandersetzen. Diese trifft sich immer am letzten Samstag des Monats.