Görwihl vor 2 Stunden

Narren lassen ihre Muskeln spielen: Narrenratsabend in Rüßwihl rund um Hundekot und Kommunalpolitik

Eine bemerkenswerte Gesellschaft bevölkerte den Narrenratsabend der Chrutschlämpezunft am Donnerstag in Rüßwihl. Pfarrer, Bürgermeister, Gemeinderäte, Naturschützer, Hundefreunde und solche, die es nie werden wollen, Gewichtheber, Krankenschwestern sowie Angehörige der Feuerwehr gaben sich quasi die Klinke in die Hand.