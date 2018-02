Görwihl Närrische Behandlungen im Görwihler Rathaus

Der Görwihler Bürgermeister Carsten Quednow braucht nach Absetzung erst einmal Erste Hilfe.

Görwihl – Die Absetzung des Görwihler Bürgermeisters Carsten Quednow ging schneller vonstatten, als die Polizei erlaubt. „Ich gebe ab“, sagte Quednow kurz nachdem die Narren das Rathaus gestürmt hatten. Was Klaus Flum, dem Präsidenten des Hotzenneunerrates, sehr entgegenkam. „Die Fasnachtszeit ist so kurz wie selten, deshalb rück den Schlüssel raus und gut ist“, sagte er zum in Gelb-Grün gekleideten Verwaltungschef. Die Schlüsselübergabe geschah denn auch quasi unter der Hand und fast unbemerkt von dem närrischen Volk, das sich vor allem der Einnahme von Rollmops, Laugenstangen, Gewürzgurken und dergleichen widmete. Flum gelang dann doch noch das Kunststück, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, als er erklärte: „Wir Narren haben eine Gewalt.“ Letztes Jahr habe sich das Görwihler Fasnachtsmotto auf die gesperrte Albtalstraße bezogen, „und siehe da, sie geht wieder auf“. Dieses Jahr gehe es im Motto um die Gesundheit („Spitälerstritt und Ärzteschwund, mach Fasnacht, no bliibsch länger gsund“) und siehe da, „es tut sich was“. Dennoch, so Flum, gelte jetzt der Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Was dazu führte, dass der abgesetzte Bürgermeister drei auserwählte Personen verarzten musste – unter anderem Hermann Kaiser, früher Kämmerer in Bernau, jetzt „Partner“ von Martin Schwald. Diagnose: „Ruptur camisia“, was so viel wie „verrissene Hose“ bedeutet. Viel schlimmer hatte es ein Mitglied der Hotzenblitzzunft erwischt. Ihm diagnostizierte Flum „Brechanfall von Wurstsalat“, dem der Bürgermeister mit einem knallroten Saft gegenwirkte. Angesichts der Tinktur fühlten sich auch andere im Sitzungssaal plötzlich krank und verlangten nach Heilung auf Quednow´sche Art.

Zu dem Zeitpunkt fiel selbst dem letzten Narr auf, dass die gesamte Rathauscrew in Gelb-Grün gewandet war. Eine Ehrerbietung an die Chrutschlämpezunft aus Rüßwihl, die dieses Jahr ihren 44. Geburtstag feiern kann? Die närrische Bekleidung, so war zu hören, war von der Zunft gesponsert worden. Damit war das Krankheitsthema aber nicht vom Tisch.

Carsten Quednow – den zwischendurch drei Schwestern verarzteten, warum auch immer – stellte fest, dass der Neunerratspräsident im Falle einer Übelkeit eine besondere Medizin verdient habe: ein Zäpfle. Das die Form einer Mini-Banane hatte. Wie Flum es einzunehmen hatte, war umstritten: oral, ventral oder original? Am Ende war es egal. Einfach runter damit. Apropos: Der Rathausschlüssel wird erst am Fasnachtsfeuer am Samstag in einer Woche wieder zurückgegeben.