Görwihl (psc) In Görwihl sind am Samstag, 1. Februar, die Narren los. Die Görwihler Hotzenblitzzunft lädt zum 21. Mal zum Nachtumzug ein. Die Besucher erwartet ein farbiges, fröhliches, manchmal gespenstisches, sicher aber lautes Spektakel.

Für buntes Treiben auf dem Görwihler Marktplatz und später in der Hotzenwaldhalle sowie dem darum angeordneten Narrendorf werden rund 40 Fasnachtsgruppen sorgen. Ab 18 Uhr werden die ersten Guggenmusikklänge am Marktplatz sowie im Narrendorf ertönen. Um 20 Uhr beginnt dann traditionell der große Nachtumzug mit 40 Fasnachtsgruppen aus nah und fern. Er verläuft über den Marktplatz bis ins Narrendorf an der Hotzenwaldhalle.

Dort erwartet die Besucher wie schon in den vergangenen Jahren ein großes Verpflegungsangebot mit schmackhaftem Essen, heißem Glühwein, Likörbar, Shot- und Bierbar, großem Barzelt sowie dem traditionellen Hotzenblitz-Spezialgetränk, dem „Blitzdrink“. Anschließend werden DJ Marc von Eurosound in der Halle und DJ Lollipop im Narrendorf sowie 13 Guggenmusiken aus der Umgebung und der Schweiz die Bühnen im Narrendorf und in der Görwihler Halle beben lassen und für gute Stimmung sorgen.

Das Allerbeste: Für die Besucher gilt freier Eintritt für das gesamte Narrenspektakel. Die Görwihler Hotzenblitzer freuen sich auf eine hohe Besucherzahl sowie eine großartige Party nach dem Umzug. Danach werden sie richtig in die Fasnachtssaison starten. Die angemeldeten Gruppen haben zum Teil weite Anreisen. Sie stammen aus dem Schwarzwald, dem Markgräfler Land und der grenznahen Schweiz. An der Umzugsstrecke werden die Zuschauer nicht nur mit Getränken versorgt, sondern auch mit den informativen Durchsagen von Hotzenblitz-Zunftmeister Tobias Palla, der zu jeder Zunft Interessantes zu berichten weiß.

An dem Spektakel nehmen unter anderem die Lörracher Schneewölf, die Chanderner Minotauren, die Schemelbisser Horben, der Narrenverein „Jetzt isch dr Deifl los“, die Gletscher Geister Präg, die Chanderner Beelze Buebe, d` Wölf vom Dinkelberg Rheinfelden oder die Menhirhexen Degernau.

Auch die Region ist stark vertreten – mit den Ripplinger Wildsäu, den Höllenknechte Hochsal, den Seelbach-Gaister Niederhof, den Schatten-Hexen Laufenburg, den Waldgeister Rhina, den Totenbühl-Wölfe Bad Säckingen, den Paradiesvögel Grunholz und vielen mehr.

Infos im Internet:

http://www.hotzenblitzzunft.de