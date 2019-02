Görwihl (psc) Die närrische Hotzenwaldmetropole Görwihl kommt am Samstag, 9. Februar, erstmals richtig in Fahrt. Denn die Görwihler Hotzenblitz-Zunft lädt zum 20. Mal zum Nachtumzug ein – ein kleines Jubiläum also, zu dem die Gastgeber verdientermaßen dick auftragen. „Wir freuen uns auf knackige 55 teilnehmende Gruppen, super Guggensound und ein tolles Spektakel für Groß und Klein“, erklärt Zunftmeister Tobias Palla. Er ist überzeugt: „Das wird ein schönes Spektakel.“

Der 20. Nachtumzug startet mit altbewährter Umzugsstrecke durch das Dorf, über den Marktplatz bis hin zur Hotzenwaldhalle. Ab 18 Uhr geht es los mit fetzigen Guggensounds sowie kulinarischen Verpflegungsangeboten im Narrendorf um die Görwihler Halle. Um 19 Uhr startet dann das närrische Treiben am Marktplatz mit klangvoller Guggenmusik sowie weiteren Verpflegungsmöglichkeiten.

Der Nachtumzug beginnt um 20 Uhr. Danach wird zünftig gefeiert in und um die Hotzenwaldhalle, mit großem Barzelt, vielen Guggenmusiken, zwei DJs und Likörbar. Angeboten wird in und um die Hotzenwaldhalle sowie auf dem Marktplatz – also an drei Standorten – eine bunte Vielfalt an Getränken wie Glühwein, Punsch sowie der mittlerweile legendäre Blitzdrink. An Essen fehlt auch nichts, „heiß und gut“, lautet es aus der Blitzerküche, von der Grillwurst über die Currywurst, dem Hamburger bis hin zum Steakwecken findet alles Platz, um die hungrige Narrenschar zu versorgen. Und das alles bei freiem Eintritt.

Die angemeldeten Gruppen haben zum Teil recht weite Anreisen. Von der schwäbischen Alb über das Markgräfler Land, bis hin zum Dreiländereck und der grenznahen Schweiz haben sich weit 55 Gruppen für das Narrenspektakel in Görwihl angekündigt. An dem Spektakel nehmen unter anderem die Höllbachgeister Rotzingen, die Füürteufel Fahrnau, die Iburger Teufelsknechte Buch, die Höllenknechte Hochsal, die Chrutschlämpe Zunft Rüßwihl, die Atzenbacher Teufel, die Klettgauer Kapellenberg Düfel, die Denzlinger Steinbruch-Hex, die Hägelberger Düchelstumbe, die Ranzepfiffer und Dreisamtäler Nebelwölfe, die Hölle-Schmorer Maulburg sowie die Soormatt Häxe Hauge teil – alles klangvolle Namen von Vereinen, die wissen, was ein schaurig-schöner Nachtumzug ist. Das weit über die Grenzen des Hotzenwaldes bekannte Spektakel bietet somit wieder alles, was die Fasnachtsherzen höher schlagen lässt.

Nachtumzug

Infos im Internet:

http://www.hotzenblitzzunft.de