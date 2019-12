von Hans-Jürgen Sackmann

Görwihl – Das mit Abstand beliebteste Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ wurde bei allen Gottesdiensten als krönender Höhepunkt zum Abschluss der Feiern gesungen. „Ich klopfe an, da draußen ist es kalt, manche Herzen sind erfroren“. Weihnachten ist das Fest der Liebe und einer der wichtigsten Feiertage der Christenheit. In den zahlreichen Gottesdiensten auf dem Wald war die zentrale Botschaft trotz aller Geschäftstätigkeiten bei der Festvorbereitung zu Weihnachten, alle Herzenstüren zu öffnen: „Im innersten Herzen Ausschau zu halten, allen Menschen mit freundlichem Gesicht begegnen, mehr Geborgenheit und gemeinsam nach Frieden zu streben – dann ist Weihnachten„.

Die gut besuchten Gottesdienste am Heiligen Abend und an den Weihnachtsfeiertagen werden traditionell von den Musikvereinen und Chören mitgestaltet. Leider war auch in diesem Jahr das Wetter der Kolpingsfamilie Rotzingen-Burg am Montagabend nicht gut gesonnen. Zwar mild, aber windig und es regnete in Strömen. An die besondere Atmosphäre der Waldweihnacht in der freien Natur im Sägmoos war nicht zu denken. Wieder ausfallen lassen wollte man die Veranstaltung nicht und verlegte kurzerhand das Geschehen ins Schulhaus nach Rotzingen.

Nachrichten aus Bethlehem: Die KjG Görwihl inszenierte selbstständig ein modernes Krippenspiel, und nahm die zahlreich erschienen jungen Familien auf eine journalistische Reise ins Heilige Land. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Mehr Glück hatten die zehn Kinder unter Führung von Sonja Schelb und Elke Deutschmann bei ihrer ökumenischen Krippenfeier im Klausenhof in Großherrischwand am Heiligen Abend. Zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Renate Ückert und der Pastoralreferentin Regina Jaekel lockten die Kinder viele Familien zur klassischen Weihnachtsgeschichte mit zwei lebenden Ziegen der Familie Jehle in den Wagenschopf. Viele Besucher mussten stehen. „Schwer war es nicht“ meinten die Engel Anna Deutschmann und Leonie Huber, „wir sind schon seit drei Jahre dabei“.

Ein etwas modernere Variante des Krippenspieles hatten die Jugendlichen der KjG Görwihl unter der Leitung von Pierina Mutter ausgewählt. Angeführt von Alisa Albiez umrahmte musikalisch ein Saxofonquintett die Feier und Eva Mutter spielte am Klavier. Zur Freude der kleinen Kinder durften alle nach vorne kommen, damit sie das Geschehen besser verfolgen konnten. Das Gewusel bei der journalistischen Reise ins Heilige Land war groß.

Klopft an die Herzenstür: Pfarrer Bernhard Stahlberger bei seiner weihnachtlichen Botschaft am Heiligen Abend in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Görwihl. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Mit der Christmette in Pfarrkirche St. Bartholomäus in Görwihl fanden die Gottesdienste ihren festlichen Abschluss am Heiligen Abend in der katholischen Kirchengemeinde St. Wendelin. Feierlich begleitete der Kirchenchor und die Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl die Messfeier und begannen abwechselnd mit dem schönen Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“. Etwas nachdenklicher waren die Texte zwischen den Lesungen wo an Trump Twitter, Putin in Russland am Schreibtisch, Erdogan beim Inhaftieren erinnert wurde. Weit und doch so nah wurde die Frage gestellt: „Wie werden die Christen in Nordsyrien feiern?“

Nach „Zu Bethlehem geboren“ wurde bei den Fürbitten ganz besonders für die Welt gebetet, die aus allen Wunden blutet. Pfarrer Bernhard Stahlberger klopfte in seiner Weihnachtspredigt an die Herzenstüren, wo er die Gemeinde bat, im innersten des Herzens Ausschau zu halten, allen Menschen mit freundlichem Gesicht zu begegnen, um mehr Geborgenheit und gemeinsam nach Frieden zu streben – dann haben wir wirkliche Weihnachten„.

Danach wurde man nervös auf der Empore. Es folgte wie bei den beiden Krippenfeiern das mit Abstand beliebteste Weihnachtslied zum Auszug. Wenn „Stille Nacht, Heilige Nacht“ als Abschluss der Christmette gemeinsam gesungen wird, ist das für viele Gläubige sicher einer der schönsten Momente im Jahr.