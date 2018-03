Görwihl Nabu Görwihl: Aktionen und Jugendarbeit kommen gut an

Der Naturschutzbund Görwihl setzt sich erfolgreich für die Schwalben ein. 15 Kinder bereichern die Gruppe von Naturbiologin Annekatrin Mickel.

Görwihl (psc) Der Nabu (Naturschutzbund) Görwihl ist mit bewährten Vorstand ins neue Vereinsjahr gestartet. An der Hauptversammlung am Freitag im Gasthaus "Löwen" in Tiefenstein wurde der komplette Vorstand wiedergewählt. Somit bleibt Rudi Apel Vorsitzender, sein Stellvertreter bleibt Gerhard Geis. Die Kasse wird weiterhin von Guido Kneib geführt. Kurt Seckinger behält das Amt des Schriftführers, Annekatrin Mickel führt die Jugendgruppenleitung weiter. Die Wahl leitete Gemeinderat Franz Eckert, der die Grüße von Bürgermeister Quednow überbrachte. Eckert bedankte sich bei der Görwihler Nabu-Gruppe, vor allem für "die gute Jugendarbeit". Diese geht auf das Konto der Naturbiologin Annekatrin Mickel. Sie hat aktuell 15 Kinder in ihrer Gruppe, die sich an einem Samstag im Monat treffen. Rudi Apel berichtete, dass die Schwalbenaktion seit zehn Jahren gut läuft. Bislang hat er über 400 Plaketten für schwalbenfreundliche Häuser in der Region ausgegeben. Auf Görwihler Gemeindegebiet konnte er im Sommer der Familie Mutter in Rüßwihl die 99. und der Familie Kaiser in Görwihl die 100. Auszeichnung "Schwalbenfreundliches Haus" überreichen. Mit der Aktion will der Nabu Görwihl dazu beitragen, die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe des Menschen zu erhöhen sowie bestehende Brutplätze zu erhalten und neue zu schaffen. "Jeder kann mit einfachen Mitteln Schwalben an seinem Haus willkommen heißen", erklärte Apel. In seiner Vorschau berichtete er vom Plan, in der Schwerze in Görwihl auf dem Nabu-Grundstück eine Blumenwiese und einen größeren Tümpel einzurichten. Gerhard Geis erwähnte die geplante Panoramahütte bei Bernau und den geplanten Skywalk zwischen Todtmoos und Wehrhalden.

Übers Jahr nahm der Nabu Görwihl an diversen Veranstaltungen teil oder richtete sie selber aus. Dazu gehörten eine Naturgartenbesichtigung in Bergalingen, eine Vogelstimmenexkursion in Bad Säckingen sowie eine Erlebniswanderung im Rahmen des Kinderferienprogramms. Im September gab es einen Informationstag über die Haselmaus. Im Oktober war die Kindergruppe mit Eltern und Freunden unterwegs beim Waldrand-Biotop bei Hogschür, um es auf Vordermann zu bringen. Die nächste Veranstaltung vom Nabu Görwihl besteht am Freitag, 27. April, aus einer Nachtigallenexkursion beim Zoll in Albbruck. Treffpunkt: Parkplatz Zollhütte Albbruck um 19 Uhr.

Nabu Görwihl

Der Vorstand: Vorsitzender ist Rudi Apel Telefon 07754/71 39, E-Mail (nabu.goerwihl@t-online.de). Stellvertretender Vorsitzender ist Gerhard Geis (Dachsberg-Wilfingen), Schatzmeister Guido Kneib, Schriftführer Kurt Seckinger, Jugendgruppenleitung Annekatrin Mickel. Die Kindergruppe findet immer am 3. Samstag des Monats statt. Treffpunkt jeweils um 9 Uhr am Freilichtmuseum Klausenhof, Großherrischwand, oder nach Vereinbarung. Kosten 5 Euro pro Kind. Kontakt: Annekatrin Mickel, Telefon 07764/932 95 70.

