Görwihl Musikschule Görwihl blickt auf 20 erfolgreiche Jahre zurück

Gründung der beliebten Einrichtung war 2. Dezember 1997. Der runde Geburtstag soll im Rahmen des Sommerfests am 14. Juli stattfinden. Eltern zahlen die Lehrkräfte künftig direkt.

Die Musikschule Görwihl geht mit einem leicht veränderten Vorstand in die nächsten zwei Geschäftsjahre. Das ergaben die Wahlen bei der Mitgliederversammlung.

Vorsitzender ist weiterhin Peter Palmer, stellvertretende Vorsitzende bleibt Beatrix Stoll aus Herrischried. Margarethe Romacker übernimmt neu die Kasse der Musikschule. Um ihr die Arbeit zu erleichtern, wurde beschlossen, dass die Unterrichtsgebühren künftig von den Schülern oder deren Eltern direkt an die Lehrer bezahlt werden. Dafür fallen für die nächsten beiden Jahre die jährlichen Mitgliedsbeiträge weg. Bestätigt in ihren Ämtern wurden außerdem Inken Schaffhäuser als Schriftführerin und Angelika Graubner als Lehrervertreterin. Dieter Hinger steht als Beisitzer künftig für die Organisation verschiedener Veranstaltungen zur Verfügung. Die Wahlleitung sowie die Entlastung des Vorstandes hatte Peter Keck als Vertreter der Gemeinde Görwihl übernommen.

Schriftführerin Inken Schaffhäuser fasste in ihrem Tätigkeitsbericht die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres zusammen. Als Höhepunkt nannte sie das gelungene Sommerfest im katholischen Pfarrsaal, das unter dem Thema „Folklore aus aller Welt“ stand. Auch bei anderen, kleineren Veranstaltungen hatten die Schüler der Musikschule Gelegenheit, ihre beachtlichen musikalischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Kassenprüferinnen Brigitte Gärtner und Inge Keck bescheinigten Dagmar Romacker eine einwandfreie Kassenführung.

Die Görwihler Musikschule ist in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des örtlichen kulturellen Lebens geworden. Am 2. Dezember 1997 wurde sie gegründet und besteht damit seit 20 Jahren. Vorsitzender war in dieser Zeit bis heute Peter Palmer. Er blickte zu Beginn der Versammlung auf diese lange Zeit zurück. Im Rahmen des nächsten Sommerfestes, das am 14. Juli stattfinden wird, soll dieses Jubiläum gefeiert werden. 35 Schüler aus Görwihl und einigen umliegenden Gemeinden werden derzeit in Einzel- und Gruppenunterricht von fünf Lehrkräften an Instrumenten ausgebildet. Angeboten werden Akkordeon, Blockflöte, Gitarre, Keyboard, Klavier und Querflöte. Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren werden im Musikgarten an die Musik herangeführt. Die Lehrer sind in verstärktem Maße in die Vereinsarbeit integriert, indem sie das Zusammenspiel der einzelnen Instrumente organisieren.

Außer dem Sommerfest, das den Abschluss des Musikschuljahres bildet, ist im Herbst noch ein Gitarrenkonzert mit dem neuen Gitarrenlehrer, Rodrigo Guzmán, geplant.

Die Schule

Die Görwihler Musikschule hat derzeit 70 Mitglieder. Vorsitzender ist Peter Palmer (Telefon 07754/17 14), seine Stellvertreterin Beatrix Stoll. Angelika Graubner (Telefon 07755/93 88 05) kümmert sich als Lehrervertreterin um die musikalischen Belange.

