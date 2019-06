von Gabriele Rasenberger

Ein klassisches Konzert für die Kleinsten – ein Babykonzert – bot die Musikschule Görwihl am Sonntag zum ersten Mal im Pfarrsaal St. Martin an. Die Idee dazu kam von Maria Hartinger, die neu an der Musikschule ist.

Sie fragte sich, wie die Musikschule bekannter gemacht werden kann. Hartinger durchsuchte das Internet und stieß auf ein solches Angebot in Leipzig. Jetzt wollte sie es für den Hotzenwald auch ausprobieren. Und da es bekannt ist, dass Musik auf Kinder einen positiven Einfluss hat, auch für ungeborene Kinder, entstand diese Idee.

So durften Eltern, die Kinder im Alter von null bis zwei Jahren haben oder gerade ein Kind erwarten, gerne kommen. Da es nur wenige Stühle gibt, sollten Krabbeldecken mitgebracht werden. Wichtig war auch, dass die Kinder sich ihrem Alter entsprechend verhalten dürfen, auch laut sein dürfen, krabbeln – sich eben ganz natürlich verhalten. In der Einladung zum Konzert hieß es außerdem: „Rascheln mit Kekstüten und trinken ist den Allerkleinsten vorbehalten.“

Bis zu Beginn des Konzertes gab es immer wieder mal Laute. Dann begann die Musik. Es wurden unter anderem Werke von Bach und Mozart vorgetragen – und zwar von Hartinger mit der Querflöte, von Vadim Fedorv mit der Harmonika, Greta Knoll am Klavier und am Cello spielte Martin Angell. Letzter führte auch ein selbstkomponiertes Stück auf. Und kein Arrangement wurde für Kinder vereinfacht. Die Kinder waren leise, als sie die Musik hörten, blickten sogar immer wieder mal in Richtung der Musiker. Es war relativ ruhig im Raum.

Wer davon ausging, dass dort ein Durcheinander herrschte, weil alle Babys durch den Raum krabbelten, der irrte sich. Fast alle blieben in der Nähe ihres Platzes, auf den Decken mit den Eltern. Nur vereinzelt sah man die Kinder krabbeln oder hörte sie laut schreien. Und für die Eltern war es auch schön. Sie genossen das Konzert, bewegten sich zum Teil mit ihren Babys im Rhythmus der Musik. Gekommen waren sie, weil sie durch Zufall das Plakat für das Konzert gesehen hatten. Sie hören selbst gerne Musik.

Die Möglichkeit, mit Kindern zu kommen, kam den Eltern entgegen. Ein Vater brachte es auf den Punkt. Er dachte zuvor, dass er „lange Zeit in keine Konzert mehr gehen könne.“ Nun freute er sich, dass er es doch konnte. Der positive Anfang ist gemacht. Und allen geht es mit dem Angebot so, wie es eine Mutter ausdrückte: „Wir werden es nutzen.“